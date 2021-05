L'Ontario fera le point aujourd'hui sur les deuxièmes doses de vaccin

À l'heure actuelle, les Ontariens doivent attendre 16 semaines entre la première dose et leur rappel, sauf pour certains groupes plus à risque comme les travailleurs de la santé et les personnes souffrant de certaines conditions médicales.

Compte tenu de l'approvisionnement continu en doses, la province a évalué la possibilité de raccourcir cet intervalle, indique le Dr Dirk Huyer, coordonnateur provincial. Plus de détails doivent être donnés ce matin sur l'approche choisie.

De son côté, le chef de la santé publique de la région de York, le Dr Karim Kurji, raconte qu'il se prépare déjà à la réduction de l'intervalle pour les Ontariens de 80 ans et plus.

L'Ontario a déjà écourté à 10 semaines la période d'attente avant la deuxième dose pour ceux qui avaient reçu le vaccin d'AstraZeneca à la mi-mars. Toutefois, cette mesure visait surtout à ne pas gaspiller des doses qui auraient été périmées autrement à la fin de mai.

Au Québec, le gouvernement Legault a promis un calendrier des deuxièmes doses par groupes d'âge la semaine prochaine.

Plus de détails à venir