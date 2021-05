Avanti Groupe a de nouvelles propriétaires

Dans un très court communiqué, Avanti précise que les deux nouvelles propriétaires, Patricia Blais et Monic Lamoureux, ont acquis la totalité des actions de la compagnie et de ses filiales.

Les deux femmes agiront comme coprésidentes du groupe, précise la compagnie.

Par ailleurs, Avanti a créé une nouvelle entité à partir de son ancienne division Scène, qui se consacre à la gérance d'artistes et à la production de spectacles. Cette entité est présidée par Nadia Dufour.

L'ancien propriétaire d'Avanti Groupe, Luc Wiseman, a été arrêté il y a une semaine et fait face à des accusations d'agression sexuelle sur une mineure, de production et de possession de pornographie juvénile, et de voies de fait, notamment.

Après son arrestation et sa mise en accusation, l'avocat de M. Wiseman a fait savoir que son client se retirait de ses fonctions au sein de l'entreprise dont il était l'unique actionnaire depuis une vingtaine d'années.