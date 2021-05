Le Québec se déconfine : bye bye couvre-feu et bonjour terrasses

Après avoir été contraints de respecter un couvre-feu pendant près de quatre mois et demi, les Québécois pourront passer leurs soirées sans se soucier de l'heure qu'il est.

La levée du couvre-feu, mesure exceptionnelle qui était en vigueur depuis le 9 janvier pour lutter contre la propagation de la COVID-19, avait été annoncée par le gouvernement Legault la semaine dernière lors de la présentation de son plan de déconfinement.

D'abord instauré de 20 h à 5 h, le couvre-feu a ensuite été repoussé à 21 h 30, avant de provisoirement repasser à 20 h dans certaines régions aux prises avec d'importantes éclosions de cas.

Loin de faire l'unanimité, cette mesure, dont l'efficacité n'a pas été scientifiquement prouvée, était assortie d'une amende de 1550 $ pour les récalcitrants. Ainsi, plus de 20 000 constats d'infractions ont été remis depuis janvier aux personnes qui ont circulé en-dehors des heures permises sans motif essentiel.

La levée du couvre-feu s'accompagne également d'une série d'assouplissements des mesures sanitaires, à commencer par la réouverture des terrasses des restaurants dans les zones rouges, orange et jaunes.

Pour les deux premiers paliers, les restaurants peuvent désormais accueillir les membres d'une même bulle, ou deux adultes en compagnie d'enfants mineurs issus de résidences différentes.

En zone jaune, les occupants de deux habitations peuvent partager un repas à la même table.

En outre, les rassemblements d'un maximum de huit personnes (ou les occupants de deux résidences) sont à nouveau permis sur tout terrain privé extérieur, dans le respect de la distanciation physique.

Les déplacements entre régions, qui étaient jusqu'ici interdits, sont à nouveau permis.

Et les organisateurs d’événements dans les stades (intérieurs comme extérieurs), les grandes salles de spectacles ou les amphithéâtres sont autorisés à accueillir jusqu'à 2500 spectateurs, répartis en « zones indépendantes » de 250 personnes.

D'autres allègements à venir

Le déconfinement se poursuivra lundi dans la province, à l'exception de Montréal et Laval, qui devront demeurer au rouge jusqu'au 7 juin.

Le 31 mai, les régions situées en zone rouge basculeront donc à l'orange, notamment celles de Québec, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière et de l'Outaouais. En Estrie, pareil scénario sera observé, sauf pour la sous-région du Granit, près de Lac-Mégantic.

Après les terrasses, les salles à manger des restaurants seront ouvertes aux clients, tout comme les salles d'entraînement intérieur. Les élèves de niveau secondaire trois, quatre et cinq pourront quant à eux retourner en classe à temps plein.

Ces assouplissements entrent progressivement en vigueur au moment où le nombre de nouveaux cas quotidiens et d’hospitalisations est en déclin, et que la campagne de vaccination va bon train. À ce jour, plus de 57 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Le gouvernement souhaite atteindre le plus rapidement le seuil de 75 % de la population vaccinée.