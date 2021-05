Nouvel incident de nudité pour le député libéral William Amos

Le député libéral fédéral de Pontiac, William Amos, qui avait été surpris dans son plus simple appareil au cours d’une période de questions en avril à la Chambre des communes, quitte temporairement ses fonctions de secrétaire parlementaire après avoir uriné mercredi soir lors de délibérations non publiques de travaux parlementaires avec sa caméra allumée.

C’est ce que l’élu libéral a annoncé dans un communiqué diffusé en fin de soirée, jeudi. Dans sa déclaration, William Amos affirme qu’il a uriné sans se rendre compte que sa caméra était en fonction. Je suis profondément embarrassé par ma conduite et par la détresse qu’elle a pu causer à quiconque en a été témoin , a-t-il ajouté.

Celui qui a été élu pour la première fois lors des élections de 2015 indique que son action, bien qu’accidentelle et non visible du public, était tout à fait inappropriée . William Amos s’excuse sans réserve et s'engage à obtenir le soutien approprié .

Le représentant de la circonscription de Pontiac, en Outaouais, était apparu à l’écran des députés flambant nu lors de la période de questions du 14 avril à la Chambre des communes.

La whip du Bloc québécois, Claude DeBellefeuille, s’était plainte immédiatement au président de la Chambre, Anthony Rota, après la période de questions sans nommer le député.

Le président avait confirmé que les techniciens avaient vu quelque chose et avait rappelé aux députés « d’être toujours vigilants lorsqu’ils sont proches d’une caméra et d’un microphone ».

William Amos avait plaidé sur Twitter qu’il s’agissait d’une erreur malheureuse et que sa caméra vidéo avait été allumée accidentellement alors qu’il enfilait ses vêtements de travail après une sortie de jogging.

Je m'excuse sincèrement auprès de mes collègues de la Chambre des communes pour cette distraction involontaire. De toute évidence, c'était une erreur honnête et cela ne se reproduira pas. Nous n’avons pas besoin de telles distractions durant cette pandémie , avait-il indiqué.

Au lendemain de cet incident, en avril, le leader du gouvernement en Chambre, Pablo Rodriguez,avait demandé une enquête sur la fuite de la photo où l’on voyait le député Amos nu devant une caméra.

Une semaine plus tard, le député bloquiste d’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, admettait avoir enfreint le règlement de la Chambre des communes en prenant une photo devenue virale et ayant contribué à mettre son collègue député dans l’embarras.

Dans une courte déclaration lue au parlement, Sébastien Lemire a indiqué qu’il avait présenté ses excuses en privé au député de Pontiac.