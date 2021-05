Des terrasses extérieures pour chats à faire miauler d’envie

La demande est stable, mais elle augmente , témoigne d’entrée de jeu Don Baccha, le président-directeur général de Hellas Custom Patios, une entreprise de construction de terrasse pour chat sur mesure.

Selon lui, ce type d’installation pourrait se retrouver de plus en plus souvent dans les cours arrières vu la montée en popularité du bricolage maison.

Les gens comprennent mieux les besoins de leur animal de compagnie, surtout ceux des chats qui ont toujours été un peu négligés , explique M. Baccha.

L’idée de construire ces terrasses est par ailleurs née lorsque l’ancien travailleur en construction a adopté ses deux chatons, Spartacus et Zeus. Ils nous ont inspirés à créer quelque chose pour qu'ils puissent profiter du plein air en toute sécurité.

Quelques recherches en ligne plus tard lui ont permis de découvrir ces installations extérieures populaires au Royaume-Uni ou en Australie depuis 25 ans. Nous nous sommes dit : ‘’Hé, nous pouvons faire quelque chose comme ça ici!’’.

Certains des parcours construits par Don Baccha proposent une série de tunnels aériens et de tours d’observations recouvertes d’un grillage afin de préserver le côté plein-air de la structure. De plus, le fait qu’il n’y a pas de toit permet de ne pas contrevenir aux règlements municipaux , fait-il observer.

Il est cependant crucial de garder un accès indépendant à ces terrasses pour les chats, selon lui. C’est pour leur bien-être, explique-t-il. Ils aiment savoir qu'ils peuvent rentrer à la maison si quelque chose arrive.

Cet élément clé de ces structures en fait leur beauté, estime la vétérinaire Natasha Russell. Ça donne aux chats l’illusion d’avoir plus de choix, ce qui est vraiment essentiel en matière d'enrichissement environnemental.

Ça créer une espèce de sandwich entre la vie intérieure plutôt ennuyeuse et la vie extérieure potentiellement risquée et dangereuse , ajoute-t-elle.

Les chats peuvent observer les oiseaux chanter ou tout simplement voir le monde tourner grâce à ces installations, en plus de leur faire de l’exercice... ce qui est considérable, car on voit de plus en plus d’obésité chez les animaux de compagnies , raconte la vétérinaire.

Elle estime par ailleurs que les terrasses pour chats limitent les risques environnementaux, comme les voitures ou les attaques d’autres animaux.