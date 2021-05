Saguenay veut créer la Fondation ville active

Si la Ville reçoit les autorisations nécessaires pour créer la Fondation Saguenay ville active auprès des instances concernées, le conseil d’administration serait aussi formé de la mairesse Josée Néron et des conseillers jonquiérois Jean-Marc Crevier et Michel Thiffault.

Une résolution adoptée par le comité exécutif le 6 mai dernier entérine les nominations proposées au C.A., considérant la volonté de Saguenay de diversifier ses sources de financement pour les infrastructures sportives et l’offre de services à la population et l’intérêt de procéder à la création d’une fondation avec une reconnaissance d’organisme de charité .

Il est aussi précisé que pour mener à bien la démarche, le nom de la fondation et ceux de ses administrateurs doivent être connus.

Un mandat a été confié à la direction des affaires juridiques et du greffe de Saguenay dans le but d’accorder un contrat de validation à un fiscaliste qui verra à s'assurer que la fondation obtienne la reconnaissance désirée.

Radio-Canada a récemment demandé des renseignements à la Ville en lien avec la création de la Fondation Saguenay ville active, mais il a été jugé trop tôt pour fournir les détails.

La suggestion de créer une telle fondation vient de Pierre Lavoie lui-même, qui a proposé à Saguenay de mettre en place un organisme sans but lucratif pour l'aider à financer certains projets. Ceci dit, le triathlète précise qu'il siégera au C.A. seulement si l' OSBLOSBL est apolitique et s'il a les coudées franches.

Je pense que la Ville peut avoir sa fondation. Je pense que c'est un outil supplémentaire. Il faut d'abord vérifier le volet légal, la gouvernance et qui la finance. Je ne veux pas aller là pour être manipulé non plus. Moi, je suis un gars de Saguenay, je ne suis pas un gars de Chicoutimi, de Jonquière ou de La Baie. Je suis très préoccupé par ça [les guerres de clochers]. Il va falloir évoluer.

Une citation de :Pierre Lavoie, fondateur, Grand défi