Nettoyage de puits inactifs : 184 M$ pour 500 entreprises en Saskatchewan

Ces entreprises sont principalement réparties dans quatre régions productrices de pétrole.

Lloydminster : 60 579 289 $

Estevan : 59 513 766 $

Swift Current : 36 714 611 $

Kindersley : 27 863 467 $

Dans le cadre du programme, les compagnies pétrolières sélectionnent les puits qu’elles souhaitent nettoyer. L’argent est ensuite distribué en fonction du nombre de puits inactifs attribués à l’entreprise.

Entretien réalisé jusqu’ici 2545 remédiations et réhabilitations de terrains

1385 puits abandonnés

237 conduites d’écoulement

13 installations

En mai dernier, le gouvernement fédéral avait accordé 400 millions de dollars sur deux ans à la Saskatchewan afin de nettoyer 8000 puits inactifs et ainsi créer l’équivalent de 2100 emplois à temps plein pendant la même période.

Dans le cadre de la première phase du programme, conclue en décembre 2020, 100 millions de dollars, soit le quart du budget total alloué, ont été distribués. La seconde phase, entamée en janvier 2021, devrait prendre fin en mars 2022.

La ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, qualifie le programme de stimulation économique majeure avec des impacts positifs pour l’environnement .

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Seamus O'Regan, abonde dans le même sens, affirmant que le programme a permis à des résidents de garder leurs emplois pendant la pandémie.

On prend soin de notre environnement, et on soutient les hommes et les femmes qui travaillent d’arrache-pied dans le secteur du pétrole et du gaz, ce qui comprend les communautés autochtones et Métis , ajoute-t-il.

Avec les informations de Adam Hunter