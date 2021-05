Repentigny se dote d’une salle de spectacle, le Théâtre Alphonse-Desjardins

À Repentigny, nous étions en deuil d’une salle de spectacle depuis 50 ans , a raconté la mairesse Chantal Deschamps à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Il y a 50 ans, on avait un théâtre d’été, géré par le Théâtre du Nouveau Monde, et qui a été incendié. Ça a été un drame pour notre communauté.

Démocratiser la culture

Il a fallu le passage de huit ministres de la Culture différents pour que les astres s’alignent et que le projet de salle de spectacle voit le jour.

Quand on a des projets attachés à une vision, il faut s’armer de patience et de résilience , a ajouté la mairesse.

Avec cette salle de spectacle, la Ville de Repentigny souhaite faciliter l’accès à une culture de proximité.

J’ai la prétention de croire qu’on fait de meilleures personnes quand on s’entoure de beauté et qu’on initie les jeunes à la culture le plus tôt possible.

L'intérieur du Théâtre Alphonse-Desjardins Photo : Patrick Beaudry

Un spectacle inaugural

Pour célébrer l’ouverture du Théâtre Alphonse-Desjardins, un spectacle gratuit, animé par l’acteur Claude Prégent, y sera organisé. Il sera diffusé en ligne du 9 au 13 juin.

Les 7 doigts de la main, Michel Rivard, Damien Robitaille, Louis-Jean Cormier, Les Grands Ballets ou encore Dominique Fils-Aimé et Diane Dufresne se produiront lors de ce spectacle.

Par la suite, la programmation des spectacles présentés dans cette salle sera assurée par Diffusion Hector-Charland, un diffuseur pluridisciplinaire, et par l’Aramusique, un diffuseur spécialisé en musique.