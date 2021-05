Une aide financière gouvernementale de 450 000 $ à Touverre

Le prêt lui permettra de réaliser des travaux d'agrandissement et de relocaliser son entreprise de verre soufflé et de taillage de pierres fines, Touverre, dans le bâtiment patrimonial construit en 1868. En plus de l'économusée, un café, un atelier et une auberge y seront aménagés. Le projet total est évalué à environ 1 million de dollars.

Avec la situation actuelle, tout a augmenté, tellement que j'ai été obligé de faire une demande de subvention à Développement économique Canada (DEC). Cela nous a permis de finaliser le projet. Il reste encore des choses à faire et on va les faire avec beaucoup de professionnalisme. On a aussi à travailler avec les économusées pour faire tout l'aménagement intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est important de savoir quand on va dans un écomusée , a expliqué Giuseppe Benedetto.

Avec les informations de Roby St-Gelais