La conseillère de Gatineau Audrey Bureau quitte la politique municipale

Mme Bureau, qui en est à son premier mandat, dit avoir longuement réfléchi avant de faire connaître sa décision. Une réflexion qui a été accentuée par le contexte de la pandémie.

Ça m'a amenée à me questionner sur quel genre de travail je voulais, quel genre de conditions de travail aussi, et j'en suis venue à la conclusion que je ne serai pas candidate à la prochaine élection. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre , a-t-elle expliqué en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau.

La principale raison de son départ est liée à la conciliation travail-famille. Nouvelle maman, Mme Bureau, qui se décrit elle-même comme un bourreau de travail, soutient qu'il était devenu difficile d'accomplir son rôle de conseillère, tout en passant du temps avec sa famille.

Je voulais m'assurer que les citoyens étaient représentés à 110 % de mes capacités, en tout temps. Je ne me serais jamais imaginé faire le travail autrement c'est-à-dire à 100 mille à l'heure... Ralentir, c'est pas quelque chose que je conçois. C'est sûr que la conciliation travail-famille devient très difficile dans ce contexte-là et c'est ce qui m'a amenée à me questionner. Et ultimement, c'est le plus gros facteur qui m'amène à vouloir passer à autre chose , poursuit la conseillère du district d'Aylmer.

Mme Bureau qui dit être toujours intéressée par la politique municipale n'écarte pas la possibilité d'y revenir, probablement à la retraite , déclare-t-elle avec un large sourire, ajoutant qu'elle adore sa ville et son quartier.

J'aimerais que le prochain conseiller ou la prochaine conseillère, soit une personne qui a Aylmer à cœur autant que j'ai Aylmer à cœur , espère Mme Bureau.

Un futur élu qui viendra, en quelque sorte, perpétuer une tradition dans le district d'Aylmer.

Depuis la fusion en 2001, tous les conseillers élus n'ont mené qu'un seul mandat. C'est d'ailleurs le seul district de la Ville qui a connu des changements à chaque scrutin en 20 ans.

Les candidats élus, depuis la fusion, dans le district d'Aylmer : 2001 : André Levac

: André Levac 2005 : Frank Thérrien

: Frank Thérrien 2009 : Stéphane Psenak

: Stéphane Psenak 2013 : Josée Lacasse

: Josée Lacasse 2017 : Audrey Bureau

La moitié des sièges du conseil seront libres

Mme Bureau s'ajoute à une liste déjà longue d'élus qui ont décidé de jeter l'éponge. Des annonces de départs qui se sont multipliées depuis janvier - une aux deux semaines - portant leur nombre à huit.

Les élus de Gatineau qui ont annoncé leur départ (par ordre d'annonce): Gilles Carpentier

Cédric Tessier

Maxime Pedneaud-Jobin

Myriam Nadeau

Renée Amyot

Pierre Lanthier

Marc Carrière

Audrey Bureau

Avec les districts de Jean-François Leblanc et de Maude Marquis Bissonnette, tous deux candidats à la mairie, c'est plus de la moitié des sièges du conseil qui seront vacants en novembre.

Deux autres élus pourraient s'ajouter à cette liste, si les conseillères Louise Boudrias et Nathalie Lemieux, qui sont les seules à ne pas avoir annoncé leurs intentions, décident de se retirer à leur tour.

Manque d'incitatifs

Même s'il croit que tout renouvellement est une bonne chose, le président du conseil municipal, Daniel Champagne, se dit préoccupé par tous ces départs, et leur effet sur les jeunes mères ou pères de familles qui souhaiteraient faire de la politique.

Mme Bureau est l'exemple parfait de la personne qui souhaitait s'impliquer, mais qui - je soupçonne - a découvert le défi que ça implique d'être une jeune mère de famille au sein d'un conseil municipal. Une citation de :Daniel Champagne, président du conseil municipal

M. Champagne qui travaille à la mise sur pied d'un bureau du président du conseil à Gatineau, souhaite développer des mécanismes pour appuyer les jeunes élus dans l'atteinte de la conciliation travail-famille. Il croit aussi que les conditions salariales doivent être améliorées.

Un avis que partage le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, Daniel Côté.

Le gouvernement reconnaît les municipalités comme étant des gouvernements de proximité et voit qu'on a de plus en plus de pouvoirs, mais aussi de plus en plus de responsabilités. Quand on pense à l'itinérance, la culture, les arts, quand on pense à toute notre implication au niveau du développement économique... Mais la réglementation actuelle stipule encore que les conseillers municipaux n'existent pas à l'extérieur des conseils municipaux. C'est comme si on jouait un rôle de super-citoyen quand on n'est pas en conseil. Et on n'a pas nécessairement la grille salariale qui va avec ces responsabilités accrues, donc il n'y a pas d'incitatifs , dit-il.

Le maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Coté Daniel Côté (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

L' UMQUnion des municipalités du Québec qui a étudié la question salariale dans les villes de la province dit avoir constaté des écarts colossaux entre certaines municipalités. Toutefois, l'imposition d'une grille salariale pourrait aller à l'encontre du principe d'autonomie tant réclamé par les villes, indique M. Côté.

Le maire de Gaspé pense qu'une meilleure conciliation travail-famille permettra à davantage de personnes de faire le choix du monde municipal. Un contexte qui est appelé à changer, croit-il, alors que de nouvelles générations d'élus font leur entrée sur la scène municipale.

Il y a plus de sensibilité à ces questions-là pour des jeunes de 20 ans que pour des gens plus expérimentés qui ont connu une autre façon de faire, dans le temps. Nous, notre travail à l' UMQUnion des municipalités du Québec , c'est d'outiller les membres, de leur donner des trucs, des conseils, pour que ce soit plus attractif , dit-il.

Un climat difficile

Si les départs sont nombreux à Gatineau, ils le sont aussi ailleurs au Québec où de nombreux élus ont décidé de quitter le navire municipal, remarque M. Côté, de plus en plus souvent en raison de la flambée de commentaires agressifs sur les réseaux sociaux.

Les manœuvres d'intimidation, les ''trolls'' qui viennent harceler les élus, autant municipaux que provinciaux et fédéraux. Ça vient donner une forme "d'écœurantite aiguë" à certains élus qui préfèrent quitter le bateau. La société vient se priver de talents, de gens d'expérience qui étaient au service de la population... C'est triste, ce qui se passe, et ça prend un meilleur contrôle de ce qui se passe sur les médias sociaux.

L' UMQUnion des municipalités du Québec a d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation pour ramener le respect dans les échanges entre citoyens et élus.

Une autre campagne, ciblant cette fois les jeunes, vise aussi à encourager de nouveaux candidats à faire le choix de la politique municipale. Un gouvernement de proximité qui fait face à de plus en plus de responsabilités.