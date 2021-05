Admission à l’école francophone : le litige qui persiste aux T.N.-O.

Le débat remonte à 2018, l'année où la ministre de l’Éducation de l’époque, la désormais première ministre Caroline Cochrane, refuse l’admission d’un élève de parents non-ayants droit à l’école Allain St-Cyr, à Yellowknife.

Qu'est-ce qu'un ayant droit? Un ayant droit est une personne qui a un droit constitutionnel à l'école française en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

À l'époque, les parents et la CSFTNO expriment leur désaccord et déposent une demande de révision judiciaire à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Le juge Paul Rouleau leur donne raison. Il renvoie ainsi la demande d’admission à la ministre, mais le gouvernement porte le jugement en appel.

À l’été 2019, trois jours avant la rentrée scolaire, la ministre Cochrane refuse à nouveau l’accès à l’école francophone à ce même élève, en plus de refuser l’admission de 5 autres élèves de quatre familles différentes de Hay River et de Yellowknife.

La première ministre Caroline Cochrane. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Ces cinq familles et la commission scolaire sont toujours en désaccord avec la décision de la ministre et demandent à nouveau à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest de se prononcer.

Encore une fois, le juge Rouleau donne raison aux familles. Il demande alors au nouveau ministre de l’Éducation, R.J. Simpson, de revoir les demandes d’admission des 6 élèves.

Le gouvernement porte aussi cette cause en appel, mais permet aux élèves de fréquenter les écoles francophones en attendant la conclusion des procédures judiciaires.

Lundi, le gouvernement ténois devra convaincre les juges de la Cour d’appel que le juge Rouleau a erré en donnant raison aux familles deux fois plutôt qu’une et que la décision de la ministre d’interdire l’admission de ces enfants était bel et bien raisonnable.

Vous vous sentez perdu? N’ayez crainte, nous vous avons préparé une frise chronologique pour vous y retrouver.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un jugement sur des règles qui ont changé

Alors que le sort des 6 élèves pourrait se joue en Cour d'appel, la cause des non-ayants droit et de la commission scolaire a évolué.

Le ministre de l’Éducation, R.J. Simpson a aboli la directive ministérielle au cœur de ce débat pour la remplacer par de nouveaux règlements qui octroient à la commission scolaire le pouvoir de gérer les admissions des élèves non-ayant droit, tout en l’encadrant de critères précis s'appuyant sur l’ancienne directive.

R.J. Simpson est le ministre de l'Éducation des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Cette année scolaire, les critères d'admissibilités ont permis d'accueillir cinq élèves non-ayants droits, soit quatre à Hay River et un à Yellowknife.

Les demandes d’admission de deux autres élèves n’ont pas été acceptées puisqu'elles ne répondaient pas aux critères.

Un seul élève, à Hay River, a été accepté sous le nouveau critère réservé aux parents francophones.

Malgré cet assouplissement, la commission scolaire et son président, Simon Cloutier, continuent tout de même de s’opposer aux limites imposées par le gouvernement pour le nombre d’élèves non-ayant droit qu’ils peuvent accueillir.

Il y a cette pensée au niveau du gouvernement territorial qu’on demande des assouplissements des règlements de l’admission des non-ayants droits, parce qu’on veut remplir nos écoles et les faire déborder , explique-t-il.

Il s'agit d'une mauvaise interprétation, selon lui. Nous on le dit depuis le début, nos nombres sont limités, dit-il. Et on voit [avec les statistiques de 2020-2021] que les nombres restent limités.

Le président de la CSFTNO, Simon Cloutier. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Les écoles ne peuvent pas accueillir de nouveaux non-ayants droit si le nombre d’élèves atteint plus de 85 % de leur capacité ou si il y a plus de 10 % d’élèves non ayant droit provenant de familles qui ne sont pas considérées comme francophones en vertu des critères destinés aux francophiles et aux nouveaux arrivants.

Le ministère évalue la capacité maximale de l’École Allain St-Cyr à 200 élèves. Avec ses 164,5 élèves inscrits à temps plein et à temps partiel en 2020-2021, l’école ne pourrait accueillir que 5 ou 6 nouveaux élèves non-ayant droit pour respecter la limite de 85 %.

Selon Simon Cloutier, la commission scolaire compte continuer ses démarches pour empêcher le gouvernement de limiter l’admission des non-ayants droit une fois que les litiges judiciaires seront réglés.