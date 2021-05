Le Ciné-parc Orford se prépare à ses premières projections de la saison

La minute que le couvre-feu était levé, on était correct, puis là c’est jeudi la dernière journée, donc vendredi, on ouvre. Une citation de :François Pradella, copropriétaire du Ciné-parc Orford

François Pradella, copropriétaire du Ciné-Parc Orford. (archives) Photo : Radio-Canada

On est bien content. On est en train de terminer les derniers préparatifs. On installe les jeux gonflables pour les enfants demain, on aménage l’aire de jeux, on a des tables de pique-nique qu’on va mettre aussi, qu’on n’avait pas mis l’année dernière , se réjouit-il.

En raison des règles sanitaires, le ciné-parc devra limiter le nombre de voitures sur son terrain.

La différence de cette année, c’est que pour les premières semaines, on a un maximum de 400 voitures sur le site. On n’avait pas ça l’année dernière, il n’y avait pas de limite comme ça. Ça nous a obligés à adapter notre billetterie en ligne et à trouver des mesures pour ne pas dépasser le 400 , souligne M. Pradella.

Les visiteurs sont donc invités à acheter leurs billets sur internet avant la représentation pour être sûrs d’avoir une place. En temps normal, le ciné-parc peut accueillir plus de 1000 véhicules.

Sinon, pour tout le reste, c’est la même chose. La cantine est un genre de take-out, on n’a pas de places pour manger à l’intérieur, les gens viennent chercher et retournent à leur voiture, donc zone rouge ou orange, ça ne change rien , précise François Pradella.

Trois écrans et de la haute définition

Tous les soirs de la semaine, les spectateurs pourront choisir entre trois écrans, remarque François Pradella.

Avec trois écrans, ça nous permet plus de flexibilité avec les films. Ça nous permet de présenter plus de diversité. Pour la première semaine, le gros film, c’est vraiment Cruella, un film de Disney, suivi de Raya. On a un film d’horreur aussi suivi de World War Z, et on a Godzilla suivi de MortalKombat .

Cette année, le ciné-parc peut aussi compter sur un projecteur qui assurera une image d’excellente qualité.

On a acheté un projecteur 4K, donc on a un projecteur haute définition pour l’écran numéro un. On est le premier ciné-parc en Amérique du Nord qui a un projecteur pareil [...]. C’est un projecteur de haute qualité pour une image vraiment définie , conclut-il.