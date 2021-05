Dépistage des voyageurs : un contrat prolongé malgré d'importants ratés

Dès la mi-avril, des questions commencent à être soulevées quant au rendement de Switch Health : service unilingue anglais, attente interminable pour effectuer les tests de dépistage assistés en ligne, et surtout, des quarantaines qui s’étiraient parfois jusqu’à plus de 20 jours en raison de délais de traitement des échantillons. La situation est telle que le premier ministre Justin Trudeau affirme le 27 avril être « énormément préoccupé » et avoir demandé à son équipe « de regarder attentivement ce qui se passe avec ce contrat et cette compagnie ».

Le 30 avril, le président de l'Agence de la santé publique du Canada ( ASPCAgence de la santé publique du Canada ), Iain Stewart, interrogé lors d'une séance du comité permanent de la santé, affirme ceci : Nous insistons sur des services de qualité pour lesquels nous avons payé, alors nous n'hésiterons pas à remplacer Switch Health si nous ne pouvons pas obtenir la qualité dont nous avons besoin pour les tests du dixième jour.

Pourtant, la veille, le 29 avril, le contrat entre Switch Health et le gouvernement fédéral avait été renouvelé pour une durée de trois mois, malgré la tourmente. Et sa valeur totale possible avait été augmentée à 183 millions de dollars, le double des 92 millions initialement consentis pour la période de la fin février à la fin avril.

À propos de Switch Health Switch Health est une compagnie ontarienne fondée en 2017. Elle est responsable de l’administration du premier test de dépistage de la COVID-19 (jour 1 de la quarantaine) pour les voyageurs aériens qui atterrissent à Toronto et pour ceux ayant franchi l’un des points d’entrée terrestres du Canada. Elle gère aussi le deuxième test (jour 8 de la quarantaine) pour tous les voyageurs arrivés par la voie aérienne ou terrestre au Canada. Depuis le 23 avril, les voyageurs arrivés au Canada doivent effectuer leur dernier test de dépistage au jour 8 de leur quarantaine au lieu du jour 10. Iain Stewart de l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada a reconnu que ce changement a été apporté afin de tenter de réduire les accumulations de retards dans le traitement des tests par Switch Health. Switch Health a jusqu’à présent administré plus de 600 000 tests depuis le début de son contrat. Services publics et Approvisionnement Canada, avec l’autorisation de l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada , a exercé son option de prorogation prévue au contrat initial, prolongeant son entente avec Switch Health du 29 avril jusqu’au 31 juillet 2021.

Des milliers de quarantaines prolongées indûment

Le 30 avril dernier, la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu et le président de l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada Iain Stewart ont été questionnés devant le comité permanent de la santé à propos des manquements de la part de Switch Health.

Un suivi écrit à des questions posées par un député conservateur révèle que 17 % des résultats des tests effectués durant la quarantaine avaient été communiqués dans un délai dépassant la période de quarantaine de 14 jours .

Sachant que Switch Health affirme avoir à l'heure actuelle administré plus de 600 000 tests de dépistage depuis le début de son contrat, le 20 février dernier, des dizaines de milliers de personnes à travers le Canada ont dû prolonger leur quarantaine indûment.

L'Agence de la santé publique du Canada indique également que Switch Health a confirmé que près de 5000 tests n'ont pas pu être traités, principalement, dit-elle, en raison de mauvaise identification des échantillons, et que dans ces cas, des trousses de remplacement ont dû être renvoyées pour réaliser un nouveau test.

La prolongation du contrat, incompréhensible selon l’opposition

Le Parti conservateur et le Bloc québécois s'interrogent tous les deux sur le moment où la décision de prolonger le contrat a été prise. Le député conservateur Pierre Paul-Hus qualifie d’ inexplicable la décision d’accorder une prolongation de contrat et près de 100 millions de dollars supplémentaires à une entreprise qui n’était pas capable de faire son travail adéquatement .

Le député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

C’est incompréhensible pour nous. Quand on sait qu’il y a un problème, on doit régler le problème avant de réinvestir l’argent des contribuables de cette façon-là. Donc, c’est sûr que la ministre va devoir s’expliquer. Une citation de :Pierre Paul-Hus député fédéral de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, critique du Parti conservateur du Canada en matière de Services publics et d’approvisionnement

Le Bloc québécois est lui aussi intarissable au sujet de ce contrat. La porte-parole du parti en matière de sécurité publique Kristina Michaud va dans le même sens que les conservateurs : Le gouvernement connaissait les critiques envers Switch Health et a tout de même décidé de prolonger le contrat. Je dirais que c’est inacceptable.

Une décision administrative , répond la ministre de la Santé

Questionnés sur la décision de proroger le contrat de Switch Health, le cabinet de la ministre de la Santé Patty Hajdu et celui de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Anita Anand soulignent que la gestion des contrats est du ressort des fonctionnaires des ministères.

La ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu lors d'un point de presse sur la pandémie Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il s’agit d’une décision administrative, pour que les services continuent à être donnés, qui ne change en rien la demande faite à l’Agence de la santé publique de prendre les moyens nécessaires pour corriger les problèmes relevés. Une citation de :Cabinet de la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu

Choix de l’entreprise discuté

La décision de Services publics et Approvisionnement Canada d’opter au départ pour Switch Health est également mise en doute par Kristina Michaud, du Bloc québécois : S’il y avait d’autres options, je pense que les gens devraient le savoir et ont le droit à un meilleur service.

Mais y avait-il d’autres options que Switch Health? Et pourquoi cette entreprise a-t-elle été sélectionnée pour offrir ces services dans l’ensemble du pays?

Il a été déterminé que, parmi huit fournisseurs présélectionnés, Switch Health avait la capacité d’aider le Canada à effectuer des tests de dépistage aux frontières comme cela était décrit dans la demande de proposition. Une citation de : Services publics et Approvisionnement Canada

Selon les documents de l’appel d’offres que Radio-Canada a pu consulter, les entreprises soumissionnaires pouvaient soumettre une proposition pour la prestation de services de dépistage dans une ou plusieurs des trois régions du Canada, soit l’Ouest, le Centre ou les Maritimes. Le choix s’est porté sur Switch Health pour l’ensemble de ces trois territoires.

La bloquiste Kristina Michaud aurait préféré qu’il en soit autrement. Elle rappelle que nombre de francophones ont eu de la difficulté à obtenir un service en français de la part de Switch Health et qu’aucun laboratoire partenaire de l’entreprise ne se trouve au Québec. Les tests prélevés au Québec sont généralement transportés et analysés à Ottawa.

La députée bloquiste Kristina Michaud Photo : Bernard Thibodeau

N’y avait-il vraiment pas d’autres compagnies qui offraient un service en français pour la population du Québec? [...] Peut-être que [le fédéral] aurait dû faire affaire avec plusieurs compagnies, qui auraient eu des laboratoires directement au Québec, si c’était possible. Une citation de :Kristina Michaud, députée d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique

L’exception au titre de la sécurité nationale invoquée

Radio-Canada a tenté sans succès d’avoir accès au contrat conclu entre le gouvernement fédéral et Switch Health. Services publics et Approvisionnement Canada, qui est responsable des contrats octroyés par le gouvernement fédéral, indique que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, vu les risques posés par les chaînes d’approvisionnement fragiles et la concurrence féroce qu’on se livrait sur les marchés , l’Agence de la santé publique du Canada a demandé que ce contrat, comme tous ceux qui touchent l’acquisition de biens et services nécessaires à la lutte contre la pandémie, soit visé par l’exception au titre de la sécurité nationale ( ESNexception au titre de la sécurité nationale ).

Par conséquent, des informations limitées sont rendues publiques par rapport à ces ententes commerciales. Voilà une décision qui trahit un manque de transparence de la part du gouvernement fédéral, selon le Bloc québécois.

Moi, je n’achète pas cet argument-là. C’est l’argent des contribuables qui va dans l’octroi de ces contrats-là. Donc, je crois que les gens ont le droit de savoir de quelle façon il est dépensé, de quelle façon on utilise cet argent-là pour leur offrir un service. Une citation de :Kristina Michaud, députée d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique

Pierre Paul-Hus renchérit : Il est choquant et regrettable que le gouvernement refuse de divulguer les contrats et qu’il se cache derrière la clause ESNexception au titre de la sécurité nationale sous prétexte de nous protéger.

Le député conservateur estime qu’un dossier comme celui de Switch Health montre la nécessité de lever le voile sur les détails entourant l’octroi de contrats par le fédéral depuis le début de la pandémie. C’est pour ça que le Parti conservateur a demandé qu’il y ait une enquête publique à la fin de la pandémie pour faire la lumière sur l’ensemble des contrats qui ont été donnés par le gouvernement du Canada , indique-t-il.

Switch Health devra rendre des comptes

Pour la première fois, deux responsables de Switch Health devront rendre des comptes devant le Comité permanent de la santé. Invités à la demande des conservateurs, ils témoigneront vendredi après-midi et seront attendus de pied ferme par les partis d’opposition.

On va vouloir comprendre les lacunes qu’il y a eu. On veut aller au fond des choses avec la compagnie et comprendre pourquoi le gouvernement a donné un contrat à une entreprise qui n’était pas en mesure de faire les tests à grande échelle comme ça. Une citation de :Pierre Paul-Hus député fédéral de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles

Interrogée jeudi à la période des questions par les conservateurs à propos de l’importante proportion de tests de mi-quarantaine rendus avec du retard, la ministre Hajdu a répondu que Switch Health avait amélioré ses services .

De son côté, Switch Health affirme avoir apporté plusieurs rectifications à ses services de prélèvement, de transport et d’analyse des échantillons. De plus, l’entreprise ontarienne indique que depuis que le test de mi-quarantaine a été avancé du jour 10 au jour 8 de la quarantaine, plus de 99 % des résultats ont été communiqués avant la fin de la période de quarantaine de 14 jours.