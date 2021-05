Plus d'une centaine d'acteurs économiques de la région de Québec appuient le REC

Il devenait de plus en plus évident que les problèmes de congestion sur les ponts, comme sur le réseau autoroutier de la région, constitueraient un frein à la croissance économique de notre grande région , écrivent les signataires, qui ne voient pas d'opposition entre le 3e lien et le tramway.

Alors que la population croît rapidement et que le taux de chômage demeure l’un des plus bas au Canada, le RECRéseau express de la Capitale assurera la mobilité des travailleurs, l’attractivité et la rétention des talents, la compétitivité de nos entreprises et le transport efficient des marchandises par l’industrie du camionnage qui dispose actuellement de trop peu d’options , ajoutent-ils.

Bien qu'une partie de la classe politique — la cheffe de l'opposition officielle, des députés péquistes et solidaires — et des groupes environnementaux soient si ce n'est totalement opposés du moins défavorables dans sa forme actuelle au projet de tunnel entre Québec et Lévis, les signataires eux jugent qu'il aura un effet positif sur les temps de déplacement en diminuant la pression sur les ponts Pierre-Laporte et de Québec, qui ont atteint leur capacité maximale en heure de pointe depuis 2011 .

Ils assurent aussi qu' il confère une alternative de sécurité en bouclant un réseau qui ne l’était pas encore .

Des retombées pour les entreprises locales

Les signataires s'attendent également à un maximum de retombées pour les entreprises d’ici et dans cette perspective, ils demandent au gouvernement Legault de s’appuyer sur l’expertise et l’innovation des entreprises et des organisations de la région pour mener à bien ce mégaprojet dont la construction est évaluée entre 6 et 7 milliards de dollars.

Toutefois, écrivent-ils, certaines questions devront être répondues, notamment sur un contrôle optimal des coûts, ainsi que la réduction de l’échéancier .

Parmi les signataires, on retrouve les chambres de commerce de Lévis, de Québec, de Nouvelle-Beauce, de Thetford-Mines et de la MRCMunicipalité régionale de comté de Montmagny, mais aussi la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, la Caisse Desjardins de Lévis, Exceldor et Olymel notamment.

Plus de détails à venir