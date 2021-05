L'album de Karo Laurendeau lancé vendredi

L'album a été présenté en primeur par les deux artistes lors d'un direct présenté sur Facebook jeudi soir.

La chanteuse est installée depuis plusieurs années au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La chanson titre de l'album, c'est un peu l'actualité aussi de ce que je suis dans la vie. J'ai besoin de ma campagne et que la ville ne soit pas trop loin. C'est le cas de plusieurs personnes aussi et ça a donné le ton de ce qu'on voulait pour cet album-là, un album un peu plus musclé, qui bouge et qui montre le petit côté givré de la cowgirl , a-t-elle raconté en entrevue avec Julie Larouche jeudi soir.

L'artiste a aussi raconté qu'elle désirait avoir cet album musclé pour son retour sur scène. Elle a d'ailleurs pas moins de huit prestations prévues au mois de juin seulement, un peu partout au Québec. Elle sera de passage dans la région le 15 août au Ciné-parc de Saint-Ambroise.

Karo Laurendeau collabore depuis de nombreuses années avec Rob Langlois, un ancien membre de la formation Bodh'aktan. L'album fait d'ailleurs de la place à plusieurs musiciens, dont Fred St-Gelais. D'ailleurs une pièce, Je marche droit, signée par lui et son ex-conjointe, la chanteuse Marie-Mai, s'y retrouve. Elle reprend également une chanson du regretté Gaston Mandeville. La pièce J'aurais voulu être Johnny Cash tourne déjà depuis janvier dans plusieurs radios.

En 2019, Karo Laurendeau avait connu une année faste. Elle avait remporté quatre prix au Gala country dont le prix de l'interprète féminine de l'année.

L'an dernier, elle avait mis sa carrière sur pause en raison de la pandémie, devenant alors préposée aux bénéficiaires.