Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la ville de Lunenburg s'unissent pour financer la promotion du 100e anniversaire du lancement de la goélette Bluenose en Nouvelle-Écosse.

Un total de 190 900 $ sera alloué à la Lunenburg Marine Museum Society pour présenter une série d'événements commémorant le centenaire.

Célèbre pour ses records de vitesse, la goélette de pêche - gravée sur une face de la pièce canadienne de 10 cents - est depuis longtemps un symbole des traditions maritimes de la province.

La goélette a été construite au chantier naval Smith and Rhuland à Lunenburg, situé à environ 100 kilomètres à l'ouest de Halifax, et a été lancée le 26 mars 1921, avant de remporter des courses pendant 17 ans.

Le Bluenose II est une réplique du bateau qui a été complètement remis à neuf en 2019. Photo : Radio-Canada / Claude Desbiens

Les événements se dérouleront jusqu'à la fin octobre et comprendront le Bluenose 100 Lunenburg Show présenté par les Snowbirds de l'Aviation royale canadienne le 25 août.

Ottawa verse 89 600 $ par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et 76 300 $ par l'entremise de Patrimoine canadien, tandis que la province fournit 20 000 $ par l'entremise du ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, et la ville de Lunenburg investit 5000 $.