Les aventures du coeur de l’île pour relancer le centre-ville de Montréal

Du 4 juin au 26 septembre se tiendront Les aventures du cœur de l’île, un grand projet annoncé jeudi dont le but est de dynamiser le centre-ville de Montréal alors que les restaurants et les tours à bureaux ont été vides pendant plusieurs mois. Cet événement culturel majeur vise à rendre la métropole plus vivante pendant l’été.

Pas moins de 600 artistes prendront part à ce projet, qui se déclinera en 450 représentations d’événements culturels.

Par exemple, le Musée McCord revisitera quelques rassemblements des 100 dernières années à Montréal à travers une exposition en plein air.

Quant au Musée des beaux-arts de Montréal, il présentera, avec la participation de l’auteure innue Joséphine Bacon, l’installation immersive La Dérive, qui se veut un hommage aux glaciers.

11 oasis urbaines

Issu d’un partenariat entre le Quartier des spectacles, Montréal centre-ville et Tourisme Montréal, Les aventures du cœur de l’île prévoit aussi l’aménagement de zones piétonnes et de 11 oasis pour se relaxer ou manger dans un périmètre allant du fleuve Saint-Laurent à la rue Sherbrooke et de la rue Atwater à la rue Papineau.

Installée dans le quartier chinois, l’Oasis Place des souhaits a été pensée en collaboration avec la communauté.

On a impliqué des artistes de la communauté chinoise, asiatique, des commerçants, c’est eux-même qui ont piloté le projet. On les a accompagnés et on est venu les aider à fédérer ce projet-là , a expliqué Éric Lefebvre, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

Alors que les frontières canadiennes sont encore fermées, on mise cette année sur le fait d’attirer les personnes de Montréal et des environs à redécouvrir la Ville et à y voyager.

Il y a 70 % des Montréalais qui n’ont pas de cour arrière, qui n’ont pas de jardin. Ils ont besoin de grands espaces, ils ont besoin d’activités. Une citation de :Monique Simard, présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles.