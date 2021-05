Violence envers les femmes autochtones : le gouvernement Ford dévoile sa stratégie

Près de deux ans après le dépôt du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), le gouvernement ontarien dévoile sa stratégie de lutte contre la violence faite aux femmes autochtones. L'Ontario mise notamment sur l'accès au logement et des soins de santé adaptés.

Le gouvernement Ford a présenté une approche multisectorielle qui implique 10 ministères provinciaux. Son plan d'action a été élaboré dans la dernière année en collaboration avec le Conseil consultatif des femmes autochtones. Le conseil avait été mis sur pied en 2020 avec la mission d'aiguiller le gouvernement en matière de prévention de la violence.

Une femme pleure lors de la cérémonie de clôture de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je veux que cette violence cesse, je veux laisser un meilleur héritage pour nos enfants , a indiqué la coprésidente du conseil, Coralee McGuire-Cyrette, lors du dévoilement de la stratégie.

Plus d'un millier de femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées au pays dans les 40 dernières années, mais la Gendarmerie royale du Canada et des organismes autochtones estiment que ce chiffre serait beaucoup plus élevé.

Sur les 231 recommandations que contenait le rapport final de l'ENFFADA, le gouvernement Ford en a retenu 118, puis les a regroupées en 6 catégories. La stratégie contient notamment des initiatives en matière réforme judiciaire et policière, de logement abordable et de soins de santé. Une catégorie s'attarde aussi à la dimension culturelle avec des initiatives pour soutenir l'enseignement et la revitalisation des langues autochtones.

Le plan d'action doit permettre de créer les changements nécessaires pour éliminer les causes profondes de la violence et favoriser une réconciliation significative , peut-on lire dans le communiqué.

Le document qui détaille la stratégie de l'Ontario ne fait pas mention du terme génocide, qui avait pourtant été utilisé par les commissaires nationaux dans leur rapport final.

Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à la Condition féminine. Photo : @JillDunlop1/Twitter

En point de presse jeudi, la ministre déléguée au dossier de l'Enfance et à la Condition féminine, Jill Dunlop, a aussi évité d'utiliser le terme, même si elle a admis que les femmes autochtones sont plus susceptibles d'être victimes de violence.

Peu importe le terme que vous utilisez, nous reconnaissons que les violences contre les femmes autochtones sont plus fréquentes , a répondu la ministre.

Selon le gouvernement Ford, les femmes autochtones âgées de 15 à 24 ans courent trois fois plus de risques de subir de la violence que les femmes non autochtones.

Financement inadéquat, selon l'opposition

La stratégie provinciale a été accueillie favorablement par l'opposition officielle. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) craint tout de même que le financement prévu pour sa mise en oeuvre ne soit pas suffisant.

Il va falloir des ressources financières pour soutenir les engagements , croit la députée néo-démocrate Suze Morrison.

Dans son dernier budget, le gouvernement Ford a annoncé une enveloppe de 18,2 millions de dollars sur trois ans pour l'exécution du plan. Le NPD aurait aimé que le dévoilement du plan ontarien soit accompagné d'un financement additionnel.