La Police de l’Ontario ferme son centre de communication de Smith Falls

L'objectif de fermeture est le début de l'année prochaine, avec un démantèlement progressif devant être achevé d'ici juin 2022 , a confirmé Bill Dickson, chef intérimaire, relations avec les médias, pour la Police provinciale de l’Ontario (PPO), dans un courriel.

L’annonce de cette décision a été faite jeudi, en matinée. Elle concerne un peu plus de 100 employés actuellement en poste au centre de communication de Smith Falls.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario indique vouloir soutenir le personnel qui sera touché par cette décision, proposant des possibilités de transferts vers d’autres emplacements de la police ontarienne.

Pour le public, cette annonce n'aura aucun impact, assure-t-on.

Il n'y aura aucun impact sur les services de police de première ligne dans les collectivités que nous desservons , écrit M. Dickson. La PPOPolice provinciale de l'Ontario met en œuvre le partage d'appels provincial, ce qui permettra au prochain interlocuteur disponible de répondre aux appels dans n'importe quel centre de communication de la Police provinciale, peu importe d'où provient l'appel.

M. Dickson insiste que le service sera disponible en français et en anglais.

Nous aurons des téléphonistes disponibles en français , a-t-il assuré.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario explique que cette décision n'a pas été prise à la légère et seulement après un examen et une analyse complète de la charge de travail, des impacts sur les ressources humaines, des coûts des installations, de l'efficacité opérationnelle et des coûts liés à la technologie et des opportunités de réalignement développées .

La Police provinciale de l'Ontario examine et évalue régulièrement ses installations dans le cadre des efforts continus visant à moderniser, réinvestir et améliorer la prestation de services à nos collectivités , précise M. Dickson.

Le bureau de la solliciteure générale, Sylvia Jones, n’a pas voulu réagir à cette annonce, redirigeant les demandes vers la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

Avec les informations de Benjamin Vachet