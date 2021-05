À moins de 24 h de la réouverture des terrasses, les propriétaires se préparent

Même si les règles sanitaires demeurent strictes, les restaurateurs ont hâte que leurs terrasses redeviennent des lieux de rencontre et de socialisation.

Ils espèrent aussi que les masques et les divisions pourront éventuellement être laissés de côté pour de bon.

Je ne suis pas inquiète! Les gens ont envie de se gâter et ils ont aussi vu que la vie, ça ne tient pas à grand-chose. Une citation de :Sandrine Duplessy, copropriétaire chez Pâtisseries & Gourmandises d'Olivier

Les restaurateurs se croisent les doigts pour que cette réouverture marque la fin des périodes de fermeture imposées en raison de la situation sanitaire.

C'est sûr que toutes les fois, on espérait que ça soit la bonne. Par contre, on reste sur nos gardes, avec la vaccination ça semble aller dans le bon sens , soutient à ce sujet la copropriétaire du restaurant Presse Café de Rimouski, Sandra Bérubé.

Les terrasses sont presque prêtes à accueillir des clients. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Toujours à Rimouski, le gérant de la microbrasserie Le Bien, Le Malt, Junior Ouellet, abonde dans le même sens. On ne connaît pas le futur exactement, mais pour l'instant, ça donne vraiment un vent de liberté, un vent d'optimiste , estime-t-il.

On est vraiment très heureux. Autant pour nous que pour nos clients, de retrouver de la vie ici, sur place. Une citation de :Junior Ouellet, gérant de la microbrasserie Le Bien, Le Malt

Les restaurateurs font aussi preuve de créativité pour attirer des clients.

On essaie de se distinguer, de prendre soin de nos gens, on accompagne nos cafés avec une petite madeleine tandis que quand on vendait ça dans un petit gobelet, c'était moins personnalisé , explique la copropriétaire de Pâtisseries & Gourmandises d'Olivier, Sandrine Duplessy.

Elle redoute toutefois la pénurie de main-d'œuvre. Notre plus grosse problématique, c'est de trouver des travailleurs qualifiés. Nous en pâtisserie, c'est notre plus gros dilemme , poursuit Mme Duplessy.

Après la réouverture de leurs terrasses vendredi, les restaurants qui se trouveront en zone orange pourront rouvrir leurs salles à manger.

Les MRCMunicipalité régionale de comté de l'est du Bas-Saint-Laurent passeront au palier d'alerte orange lundi, soit celles de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matapédia et de La Matanie.

D'après un reportage d'Isabelle Damphousse