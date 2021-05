Gala Québec Cinéma : deux nouvelles nominations pour La déesse des mouches à feu

Québec Cinéma a dévoilé jeudi les noms des cinq films finalistes, dont celui de La déesse des mouches à feu, pour le prix du public qui sera remis le 6 juin. Les Rose et Je m’appelle humain sont aussi en lice alors que les documentaires n’étaient pas éligibles initialement. Québec Cinéma avait changé d’avis sous la pression des critiques. Cinq long métrages sont aussi finalistes dans la catégorie du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec.

En tout, 29 films concouraient pour l’Iris du prix du public. Au départ, ils étaient 16 longs métrages de fiction, Québec Cinéma ayant choisi de soumettre davantage de films au vote du public que d’habitude pour les soutenir dans un contexte de pandémie qui a provoqué la fermeture de salles de cinéma pendant plusieurs mois.

L’absence du documentaire Les Rose dans les œuvres en nomination ayant suscité des critiques, Québec Cinéma avait finalement décidé d’inclure les documentaires dans les films en lice.

À la suite d’un vote du public qui a suscité 3600 participations, cinq films sont en compétition pour le tour final. L’Iris du prix du public sera donc décerné aux films Le Club Vinland, La déesse des mouches à feu, Je m’appelle humain, Jusqu’au déclin ou au documentaire Les Rose.

Le public est à nouveau invité à voter à partir de vendredi pour désigner le film vainqueur.

Du côté l’Iris du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec, les cinq finalistes sont La déesse des mouches à feu, My Salinger Year, Nadia, Butterfly, Target Number One et The Song of Names.

Ces deux nominations s’ajoutent aux 15 déjà obtenues par La déesse des mouches à feu. Le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette part donc favori pour le Gala Québec Cinéma.

La cérémonie, qui sera animée par l’actrice Geneviève Schmidt, sera diffusée en direct le dimanche 6 juin sur ICI Télé.