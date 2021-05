L’impact de la COVID-19 illustré par les enfants

Les dessins dévoilent que les jeunes ont dû faire une croix sur plusieurs petits bonheurs : les activités sportives, visiter leurs amis et fêter Noël avec leurs grands-parents. Les enseignants ont développé ce projet au début de l’année scolaire.

C'est qu'on avait des enfants qui étaient stressés, qui avaient de l'inquiétude, qui n'étaient pas habitués à travailler avec les masques, les distances, etc. , mentionne le spécialiste en musique Serge Tremblay.

Les enseignants ont alors pensé que d’inviter les enfants à dessiner ce qui les dérangeait de la COVID-19 leur permettrait d'apprivoiser leur nouvelle réalité.

Tous les élèves de la première à la sixième année ont réalisé une œuvre. Ils devaient utiliser la pipette et de l’acrylique comme base et compléter avec des crayons feutre ou de bois.

Les dessins illustrent des situations diverses vécues par les enfants au cours de la dernière année.

Sur le dessin de Chloé Sergerie, une élève de deuxième année, on peut apercevoir la COVID-19 tout autour de sa maison.

Moi, j'ai fait mon dessin parce qu'on reste tout le temps à la maison parce que mon père a peur d'avoir la COVID. Une citation de :Chloé Sergerie

Alexis Lelièvre a voulu rendre hommage aux victimes de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Alexandre Drolet a pour sa part voulu illustrer sa déception de ne pas passer Noël avec ses grands-parents. Cette année on n'a pas pu y aller à cause de la COVID. [...] J'étais vraiment "fru". On dirait que j'avais envie de frapper, de casser plein d'affaires , explique-t-il.

Sur d’autres oeuvres, on peut voir des enfants qui construisent des igloos avec les parents ou des enfants qui se saluent d’une maison à l’autre.

Comment exposer les œuvres?

L’école La Carrière est la seule du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay à se concentrer sur les disciplines artistiques. Rapidement, il a fallu répondre à une question toute représentative de l’année en cours : comment permettre aux parents de voir tout le travail accompli?

Les enfants me demandaient : "Pourrais-tu prendre une photo pour qu’on les envoie à nos parents?" , raconte Serge Tremblay, qui admet avoir été un peu embêté.

L'école primaire La Carrière à Chicoutimi-Nord présente une exposition virtuelle bien particulière. Photo : Radio-Canada

L’idée d’un musée virtuel s’est concrétisée avec l’aide d’une conseillère pédagogique. Les élèves ont donc sélectionné 37 œuvres qui se retrouvent sur le site web Frame. Grâce à la technologie, les visiteurs peuvent faire une visite 3D.

Fait à noter : les enseignants ont enregistré les enfants qui décrivent leurs œuvres. Le visiteur peut donc cliquer sur les explications et entendre la voix de chaque enfant derrière les tableaux.

La perception des enfants

Le quotidien chamboulé des enfants s'est ainsi dessiné devant les yeux des enseignants. Ces derniers ont pu en apprendre davantage sur la compréhension qu’ont les élèves de la pandémie mondiale.

Chaque enfant nous a dit ses craintes, ses peurs. Il y a des grands-mamans qui sont décédées, on a vécu ça. On a eu des familles qui ont vécu la COVID , illustre Serge Tremblay.

Quand je voyais des professeurs travailler avec un masque, des lunettes et une visière, je ne me sentais plus sur terre. Une citation de :Brandon Simard, 3e année

Léonie Tremblay, de l'école primaire La Carrière à Chicoutimi-Nord, montre une oeuvre réalisée avec la technique de la pipette. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Pour l’enseignante en 3e année Valérie Gagnon, le projet a été l’occasion de mieux connaître les enfants et d’avoir une meilleure idée de leurs perceptions. Comme le garçon qui disait qu'il nous voyait comme des extraterrestres, ce n'est pas quelque chose qu'il nous avait nommé , soutient-elle.