Des restaurateurs peinent à trouver du personnel pour la réouverture des terrasses

Shamez Amlani est le propriétaire des restaurants La Palette et Drom Taberna à Toronto. Depuis l’annonce du plan de réouverture du gouvernement, il a commencé à planifier sa main-d'œuvre pour l’ouverture de sa terrasse.

Shamez Amlani est propriétaire du restaurant La Palette à Toronto. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Nous sommes en train de chercher des gens maintenant. Il nous manque environ quatre ou cinq personnes, dit-il. Mais c’est très difficile.

Le problème, c’est que plusieurs de ses anciens employés ont changé de métier pendant la pandémie.

Les gens qui ont déjà travaillé pour nous, ils ne sont plus là. Ils ont changé de métier. Même notre chef de cuisine, il répare des vélos maintenant, et il est heureux avec ça. Certains ont même changé de ville - ils sont à Vancouver, à Montréal - parce que là-bas, c'était ouvert, lance-t-il.

Même si on est un resto qui opère depuis plus de 20 ans, j’ai quand même l’impression de commencer complètement à nouveau. Une citation de :Shamez Amlani, propriétaire des restaurants La Palette et Drom Taberna

Pour trouver des effectifs, Shamez Amlani est donc prêt à former des personnes qui n’ont jamais travaillé en restauration… puisqu’il a besoin de gens.

Julien Laffargue, le chef exécutif du restaurant Ricarda’s dans le centre-ville de Toronto a également des difficultés. Le restaurant de M. Laffargue n’a pas de terrasse, mais il se prépare à la réouverture éventuelle de sa salle à manger, qu’il espère sera au courant de l’été.

On commence à prendre contact avec nos anciens employés et on a beaucoup de personnes qui commencent à démissionner, explique-t-il. Ils nous disent qu’ils ont trouvé un autre emploi, ou même qu’il n’avait tout simplement pas prévu de travailler cet été.

Sur 75 employés, le chef dit qu’environ 20 d’entre eux ne reviendront pas travailler pour lui.

Selon le vice-président de Restaurants Canada, Olivier Bourbeau, plusieurs restaurateurs au pays ont rapporté le même problème que Shamez Amlani et Julien Laffargue, surtout en Ontario.

Olivier Bourbeau est le vice-président de Restaurants Canada. Photo : Olivier Bourbeau

Ça va être difficile d’aller chercher des employés dans nos équipes. Après la première fermeture, les gens sont revenus. Mais après une deuxième fermeture, plusieurs ont décidé de se trouver des emplois dans d’autres industries, constate-t-il.

Pour répondre à ce problème, Olivier Bourbeau explique que son organisme essaye de recruter des travailleurs étrangers, entre autres.

Près de deux tiers de tous les emplois qui restent à revenir au Canada sont dans la restauration. En Ontario, ça représente environ 130 000 emplois. C’est énorme. Une citation de :Olivier Bourbeau, vice-président de Restaurants Canada

Nous voulons aussi faire appel aux jeunes, puisque les postes en restauration sont de très beaux emplois qui se joignent bien aux études, dit-il.

Ce ne sont pourtant pas tous les restaurateurs qui ont un problème de recrutement.

Jonathan Bauer est le propriétaire du restaurant La Pompette à Toronto. Il avait quatre postes à combler pour se préparer à la réouverture de son restaurant.

Je pense que la pénurie se ressent dans les deux sens - elle se ressent à la fois pour les restaurateurs qui ont de la misère à trouver du personnel, mais c’est aussi compliqué pour les gens qui travaillent dans la restauration de trouver du travail. Une citation de :Jonathan Bauer, propriétaire du restaurant La Pompette

Nous avons reçu beaucoup de candidatures. Il y avait même beaucoup de personnes avec de l’expérience en gestion qui postulaient pour un poste en service. On avait beaucoup de gens surqualifiés, explique-t-il.

Trop d’incertitudes pour bien planifier

On ne sait vraiment pas où on s’en va, lance Pascal Geffroy, le chef propriétaire du restaurant Le Batifole à Toronto.

Avant, je pensais qu’il y allait avoir énormément de gens sur le marché de l’emploi pour les restaurants et qu’on n’allait pas avoir de problème pour embaucher. Mais plus ça va, plus je m’aperçois qu’il y a de moins en moins de gens qui veulent retourner en restauration, explique-t-il.

Pour Pascal Geffroy, c’est l’incertitude qui règne, malgré le plan de réouverture du gouvernement. Il a donc décidé de garder l’effectif qu’il avait déjà en place pour le moment.

On va laisser les choses évoluer et je vais voir par la suite si j’ai besoin de réembaucher des personnes.

C’est ce qu’environ 60% des petites entreprises en Ontario ont décidé de faire, selon le vice-président des affaires nationales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Jasmin Guénette.

Jasmin Guénette est le vice-président des affaires nationales de la fédération canadienne de l'entreprise indépendante Photo : Jasmin Guénette

Il y a une certaine retenue de la part de plusieurs entreprises. Plusieurs propriétaires attendent un peu à la dernière minute, au cas où d’autres mesures de confinement sont annoncées ou il y a un report de la date d’ouverture, dit-il.

Jasmin Guénette ajoute que pour encore d’autres entreprises, la première étape risque d’être de donner plus de travail aux employés qui sont restés au sein de l’entreprise lors du confinement, grâce aux soutiens financiers du gouvernement.

Une fois que les employés déjà en place ne pourront pas couvrir les heures pour répondre à la demande, à ce moment-là les chefs d’entreprises devront embaucher plus de personnes, explique-t-il.

Il y a eu plusieurs périodes de confinement, ce qui fait que c’est difficile de planifier pour un grand nombre de nos membres. Pour l’instant, plusieurs attendent avant de faire des plans structurés d’embauche de personnel. Une citation de :Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales de la FCEI

L’embauche n’est donc pas à court terme pour certaines entreprises, et certains restaurants. Mais une fois qu’on retrouve un retour à une certaine normalité, la capacité d’embauches des entreprises sera critique.

Une fois que les entreprises sont ouvertes, si elles ne trouvent pas le personnel dont elles ont besoin, ça risque de retarder la reprise économique, explique Jasmin Guénette. Les entreprises doivent trouver les employés dont elles ont besoin pour répondre aux besoins de la clientèle aussi rapidement que ce sera nécessaire.

À ce jour, l’ouverture des terrasses en Ontario est prévue pour la semaine du 14 juin.