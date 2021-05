Christian St-Gelais nommé DG de Sainte-Rose-du-Nord

Christian St-Gelais devient officiellement directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord. Il succède ainsi à Maryse Girard, qui a occupé ce poste pendant 32 ans.

Il occupe la fonction de DG depuis janvier, mais son entrée en poste officielle a eu lieu jeudi, lors du départ à la retraite de sa prédécesseure.

Âgé de 48 ans, Christian St-Gelais a agi comme secrétaire général et directeur des communications et du transport scolaire à la Commission scolaire De La Jonquière pendant 13 ans. Auparavant, il a occupé le poste de chef de division à l’accueil et à l’information à l’arrondissement de Lachine dans la foulée de la fusion municipale.

Beaucoup de grands défis attendent les élus et l’équipe administrative. Sainte-Rose-du-Nord est une petite localité certes, mais avec tellement de potentiel. Le traitement des eaux usées, la réfection des bâtiments d’accueil et le développement des infrastructures récréotouristiques n’en sont que quelques-uns , a énuméré le nouveau directeur général, qui travaillera aux côtés du maire de la Perle du nord, Laurent Thibeault, qui ne sollicitera pas un cinquième mandat en novembre prochain.