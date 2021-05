Les écoles offriront la vaccination aux élèves de 12 à 17 ans en Abitibi-Témiscamingue

Depuis le 25 mai, les personnes de 12 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour un vaccin. Cependant, la santé publique demande aux parents et aux jeunes de privilégier la vaccination en milieu scolaire, comme l’indique la directrice de la campagne de vaccination régionale, Katia Châteauvert.

Si vous avez déjà pris rendez-vous pour votre enfant et que vous désirez qu’il aille se faire vacciner avec sa bulle classe, on vous invite à annuler votre rendez-vous à ce moment-là , indique-t-elle, puisque la vaccination en collaboration avec les écoles ne nécessite pas d’inscription sur Clic-Santé.

Au moment de la vaccination, les élèves seront transportés dans un centre de vaccination par autobus avec leur bulle-classe, puis ramenés à l’école en autobus.

Pour avoir accès au vaccin, les élèves doivent avoir 12 ans le jour de la vaccination. Ceux qui célébreront leur 12e anniversaire après la campagne de vaccination dans les écoles pourront prendre rendez-vous dans les semaines qui suivent.

Comment ça fonctionne dans les écoles?

Premièrement, les élèves et les parents recevront prochainement des informations concernant la date, l’heure et les lieux de vaccination.

Pour les élèves de 12 ans et 13 ans, les parents doivent signer un formulaire de consentement, tandis que pour ceux âgés entre 14 et 17 ans, ils peuvent signer le document eux-mêmes.

Les parents et les élèves recevront un deuxième formulaire de consentement, celui-ci concernant la permission de transmettre au CISSS les informations personnelles de l’élève afin d’accélérer le processus le jour de la vaccination.

Si un élève ou un parent refusait qu’on transmette les informations personnelles, ça lui donne quand même accès et droit à la vaccination, sauf que le processus va être un petit plus long lors de l’inscription au centre de vaccination , précise Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaire Harricana.

Le jour de la vaccination en milieu scolaire, les élèves devront avoir en leur possession leur carte d’assurance maladie. Les parents qui désirent être présents peuvent se rendre au site de vaccination, mais par leurs propres moyens.

Avoir accès au vaccin Pfizer pour les 12-17 ans

Jusqu'à présent, seul le vaccin Pfizer a été approuvé pour être administré aux personnes de 12 à 17 ans. Par conséquent, les personnes âgées entre 12 et 17 ans qui s’inscriront en ligne ou par téléphone pour un rendez-vous doivent s’assurer que lors de la journée de leur vaccination, le vaccin Pfizer sera disponible sur le site.

Une mère de Rouyn-Noranda, Marlène Plamondon, a rapporté avoir inscrit son fils de 15 ans pour un rendez-vous le 25 mai, mais qu’il n’a pas pu recevoir le vaccin une fois sur place.

On nous a dit "madame, votre fils ne pourra pas recevoir le vaccin parce qu’aujourd’hui on administre le vaccin de Moderna qui lui n’est pas encore approuvé pour les 12 à 17 ans". Donc on nous a donné un second rendez-vous plus tard, dans quelques jours , raconte Marlène Plamondon.

Les 12 à 17 ans seront transportés vers les centres de vaccination par leur école. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Toutefois, Katia Châteauvert assure que la santé publique s’est rendu compte de cet enjeu et qu’on a contacté toutes les personnes âgées entre 12 et 17 ans qui avaient pris rendez-vous dans un site où seul le vaccin Moderna était disponible.

C’est certain que le vaccin Pfizer est le vaccin le plus disponible en Abitibi-Témiscamingue actuellement, donc ce n'est pas tant un problème, mais on avait quelques journées de plages de vaccination qui étaient uniquement du Moderna. Donc a réajusté le tir rapidement à cet effet-là. Et on s’excuse pour les parents ou les jeunes qui se sont déplacés et qui n’ont pas pu avoir la vaccination , souligne-t-elle.

Elle ajoute qu’au mois de juin, les personnes s’inscrivant sur Clic-Santé pourront voir le type de vaccin qui sera donné.