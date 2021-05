Timmins remettra à neuf son foyer de soins de longue durée

Le conseiller municipal Rock Whissel a embrassé cette nouvelle avec un vent de positivité qui souffle sur la ville.

Les ascenseurs étaient trop petits pour avoir des lits dedans. Il y avait plusieurs problèmes avec la bâtisse [actuelle]. Une citation de :Rock Whissel, conseiller municipal

Nous n’avions pas le choix de bâtir un nouveau bâtiment , renchérit la directrice des soins infirmiers au Golden Manor, Guylaine Mallette-Robichaud.

En bleu pâle, le Golden Manor actuel et en bleu foncé, les plans du nouveau bâtiment. En vert, on y retrouve un espace gazonné pour les résidents. Photo : Courtoisie: Ville de Timmins

On aura des passages beaucoup plus larges, des espaces communs beaucoup plus grands pour faire des activités. Chaque résident aura maintenant sa propre chambre de bain , précise-t-elle à propos d’un problème majeur rencontré pendant la pandémie.

C’était plus difficile [dans le bâtiment actuel] quand les gens n’ont pas leur propre salle de bain, tout en suivant les lignes directrices du bureau de santé , ajoute la directrice des soins infirmiers.

Dans les plans présentés au conseil municipal, on retrouve des espaces extérieurs afin que les résidents puissent profiter de la nature ainsi qu'en grande nouveauté, un centre culturel.

Les différentes personnes vont pouvoir l’utiliser, peu importe leur culture ou leur religion. Ce sera un centre qui sera bâti pour répondre aux besoins de ses différentes cultures , ajoute Mme Mallette-Robichaud, précisant que des spectacles pourront aussi y être présentés.

On veut donner le feeling que [les résidents] sont dans leur maison. Il y aura beaucoup moins de résidents sur la même unité, alors ils vont pouvoir développer des relations plus personnelles et avoir un style de vie plus familial. Une citation de :Guylaine Mallette-Robichaud, directrice des soins infirmiers au Golden Manor

La facture du projet s’élève ainsi à 76 millions de dollars.

La première pelletée de terre du Golden Manor 2.0 est prévue pour avril 2022.

Des idées de grandeur sont déjà dans l’air pour convertir l’ancien bâtiment.