Des Américains retrouvent les lettres d'amour de leurs parents grâce à une Ontarienne

En 2013, Angela Thompson achète une vieille boîte métallique dans une vente aux enchères en ligne à Chatham pour un projet artistique, puis l'oublie jusqu'au moins dernier. Elle examine alors son contenu.

Elle en ressort 38 lettres, la plupart adressées à Betty Starkman, à Détroit.

Angela Thompson comprend rapidement l'importance historique et personnelle de ces lettres et décide immédiatement de les remettre à leurs propriétaires.

Ces lettres ne m'appartiennent pas , confie-t-elle.

Elle en ouvre toutefois quelques-unes pour obtenir plus d'informations sur les personnes concernées, mais s'interdit rapidement d'en lire davantage.

Quand j'ai réalisé qu'il s'agissait de lettres d'amour de guerre, je me suis dit : Non. Parce que je sais que si c’était mes grands-parents, on ne lirait pas ça. C'est très personnel.

Cette image du couple Starkman a été publiée dans le Detroit Jewish News en 1991. Photo : Detroit Jewish News

Remarquable qu'elles aient été retrouvées

Très vite, Angela Thompson trouve des informations en ligne sur le couple formé de Morris et Betty Starkman. Leurs nécrologies conduisent l’Ontarienne vers des membres de leur famille, qu'elle contacte par le biais des médias sociaux.

C'est la petite-fille du couple, Meredith Starkman, qui vit à Brooklyn, dans l'État de New York, qui est la première à répondre, avec enthousiasme et incrédulité.

Nous étions comme sur un nuage , raconte-t-elle.

Son père, Rob Starkman, se montre d'abord méfiant, avant de laisser la gratitude l'envahir lui aussi.

C'est remarquable qu’elles aient été retrouvées après toutes ces années , explique Rob Starkman, le fils de Morris et Betty, qui vit maintenant en Floride.

M. Starkman se souvient de ses parents comme de personnes merveilleuses et authentiques .

Angela Thompson a soigneusement emballé les lettres et les a postées à Brooklyn, N.Y., à la petite-fille de Morris et Betty, Meredith. Photo : Angela Thompson

Morris Starkman est né à Toronto et fait des études de médecine à l'Université de Toronto. À la fin des années 40, sa famille s'installe à Detroit, où il y rencontre Betty.

Les amoureux se marient le jour de Noël 1952 et passent leur lune de miel à San Francisco.

Peu de temps après, Morris est envoyé en Corée comme capitaine du Corps médical américain.

Pendant ses deux ans sur place, il envoie des lettres à sa femme et à d'autres membres de sa famille.

Un portail vers des souvenirs de la guerre

Mon père était dans une zone de guerre où il y avait énormément de morts. Il a vu des choses horribles, horribles. Il souffrait beaucoup de syndrome de stress post-traumatique à cause de la guerre , se souvient son fils.

Rob Starkman dit se rappeler avoir vu les lettres quand il était enfant. Il se souvient être tombé dessus par hasard lorsqu'il avait huit ou neuf ans. Son père l'avait alors surpris et était devenu furieux .

Je ne les ai pas lues, je n'en avais ouvert aucune , dit Rob. Il m'a dit : "C'est une affaire privée entre ta mère et moi, et je ne veux pas que tu les lises. Elles ne sont pas pour toi ni pour Susan (ma sœur), elles sont juste entre maman et moi".

Ce souvenir est resté gravé dans sa mémoire au fil des ans et explique en grande partie pourquoi, des décennies plus tard, il choisit encore de tenir cette promesse. Il ne lira pas ces lettres.

C'étaient des personnes très discrètes et ces lettres étaient très privées. Mon père a été très clair à ce sujet , se souvient-il.

Éventuellement, j'aimerais que les lettres originales soient enterrées avec moi, puisque je vais être enterré avec mes parents .

En attendant, il soutient le choix de sa fille de lire les lettres elle-même, comprenant qu’il s'agit d'une occasion pour elle d'en apprendre davantage sur son grand-père dont elle porte le nom.

Morris est décédé subitement en 1993, avant la naissance de Meredith. Selon Rob, ce décès a beaucoup pesé sur sa mère pendant des années. Elle est décédée en 2016.

Des lettres de retour à leur place

Rob n'est pas certain de la façon dont les lettres se sont retrouvées au Canada. Mais il suppose que cela s'est produit lorsque la famille a dû vendre la maison de sa mère lorsqu'elle a déménagé dans une résidence de soins en 2013. Un certain nombre d'objets de la maison avaient alors été vendus à l'époque.

Aujourd'hui, des années plus tard, Rob est heureux que les lettres soient de retour à leur place .

Je voudrais vraiment, vraiment, vraiment remercier Angela , dit-il. Tant de gens regarderaient [les lettres] et les jetteraient à la poubelle, et elle, elle a eu la gentillesse de tendre la main à notre famille.

Avec les informations de Katerina Georgieva/CBC