Le Salon du livre de Vancouver de retour pour célébrer la littérature francophone

[On veut] mettre en valeur les écrivains, auteurs et autrices d'ici, et dynamiser le milieu francophone de Vancouver autour de la littérature. Une citation de :Alexandra Bolduc, directrice du Salon du livre de Vancouver

Le Salon du livre de Vancouver est né en 2019 du rêve de l’autrice britanno-colombienne Lyne Gareau qui croyait à l’importance d’un tel événement pour les auteurs et les lecteurs de la province.

Deux ans plus tard, une vingtaine d’auteurs francophones de la côte ouest, du Canada et de l’étranger vont participer à neuf rencontres virtuelles.

Dans une formule de tables rondes animées, des auteurs vont discuter de thèmes communs dans leurs ouvrages. Que ce soit l’identité en relation avec le territoire, l’éclatement des genres ou l’appel du mythe de l’Ouest.

Lyne Gareau, autrice de la Colombie-Britannique, fait partie des auteurs et autrices invités au Salon du livre. Photo : Radio-Canada

La littérature jeunesse sera discutée par tranche d’âge et permettra de découvrir les auteurs derrière leurs récits illustrés, souligne Alexandra Bolduc.

« Pour chaque bloc d'activité, on pourra rencontrer avec Wanda Jemly trois auteurs, dont deux qui sont à l'étranger, donc le virtuel permet quand même des choses positives. Nous allons avoir Charlotte Bellière entre autres de Belgique et Meritxell Marti et Xavier Salomo d'Espagne qui vont être avec nous cette année. »

L'auteur et conteur David Bouchard Photo : Vancouver Int. Children's Festival

Deux entrevues de format plus traditionnelles sont prévues en partenariat avec Radio-Canada. L'animatrice Mireille Langlois accueillera l’auteur métis britanno-colombien David Bouchard pour le lancement de son tout dernier livre : Les aurores boréales, le grand spectacle de corbeau.

L'animatrice Célyne Gagnon, pour sa part, recevra le Québécois Michael Delisle, auteur du recueil de nouvelles Rien dans le ciel.

En fin de journée samedi, un apéro littéraire permettra de mettre en valeur des auteurs de la côte ouest.

Nous aurons six auteurs d'ici qui présenteront des textes inédits pour certains et d'autres, des lectures d'extraits de leurs oeuvres. Il y aura entre autres Ying Chen, Lyne Gareau, Karen Olsen, Michèle Smolkin et Jérôme Baco qui ont fait un projet de jumelage d'art visuel et littéraire et aussi Danielle Marcotte , détaille Mme Bolduc.

Les tables rondes seront diffusées les 29 et 30 mai sur la page YouTube du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique.