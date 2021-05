Nicolas Michon, un acteur qui veut s’éloigner des clichés

Depuis sa sortie de l’école de théâtre il y a 14 ans, le comédien Nicolas Michon a pu découvrir les aléas de son métier, notamment les propositions d’auditions pour des rôles trop stéréotypés, qu’il refuse. Il s’explique et parle aussi de la diversité à la télévision, qu’il estime importante et nécessaire.

S’il a parfois peur de déranger, il considère qu’il est important d’en parler pour que les choses évoluent.

Il y a des jours où je n’ai pas envie d’en parler. Dans cette peur de déranger, à l’inverse il y a aussi la peur que ça ne change pas. À ces deux peurs, je choisis la deuxième. Ce n’est pas en demeurant silencieux qu’on va changer quoi que ce soit. Le changement dérange tout le temps quelqu’un. Une citation de :Nicolas Michon

D’origine coréenne, il a été adopté lorsqu’il était bébé par un couple du Québec. Il tient à affirmer cette appartenance québécoise alors que certaines personnes le voient comme un Asiatique.

Nicolas Michon a fait de l’impro dès le début de sa carrière. Il explique que ça lui a appris beaucoup de choses. C’est un endroit où on peut jouer ce qu’on veut. On crée nos textes, nos costumes. On invente par l’imagination. C’est un terrain où je peux jouer des personnages pour lesquels on ne m'appellerait jamais pour auditionner.

Refuser de faire semblant

Ses origines lui ont déjà valu de se faire demander s’il pouvait parler vietnamien ou d’apprendre quelques mots de mandarin ou coréen pour une audition. Je refuse de tels rôles. Ma première langue est le français, je dirais même le québécois, je parle très bien anglais et un peu espagnol, mais pas vietnamien du tout. [...] Et ce n’est pas ma grande force d’imiter des accents que je ne maîtrise pas.

Il souligne qu’il est arrivé que des amalgames soient faits lors d'auditions suggérant qu’un Asiatique en vaut un autre. Je n’ai pas envie de faire semblant de parler une langue et d’appartenir à une ethnicité dont je ne fais pas réellement partie. Parfois, j’ai presque trouvé ce type de demande insultante : apprendre, même sommairement, une langue dont tu n’as aucune notion. C’est pratiquement de l’appropriation culturelle.

Nicolas Michon dit n’avoir aucun bagage culturel ou de souvenirs de son pays d’origine puisqu’il a été adopté à 8 mois. Je ne parle pas la langue et je ne cuisine pas coréen. Je suis tellement Québécois. Mon repas préféré est le pâté chinois.

Selon lui, de moins en moins d’argent est octroyé pour les auditions et ça engendre un manque de diversité, ce sont souvent les mêmes personnes qui sont engagées. On a cette image que les gens ont envie de voir toujours les mêmes comédiens préférés. Et puis, on cherche moins, donc on trouve moins.

Un rôle stéréotypé dans M’entends-tu?

Aussi auteur, le comédien a collaboré au scénario de la première saison de M’entends-tu? avec Florence Longpré et Pascale Renaud-Hébert, deux amies qu’il connaît depuis le Cégep. Le trio a d’ailleurs gagné un Gémeau pour cette première saison.

Certaines personnes ont trouvé que le rôle de Marcel qu’il tient dans la série était un peu trop stéréotypé, car il joue un commis de dépanneur. Mais Nicolas Michon voulait justement se moquer gentiment de ces stéréotypes et donner une autre dimension à son personnage, amoureux silencieux d’Ada, jouée par Florence Longpré.

Florence Longpré et Nicolas Michon dans une scène de la troisième saison de « M'entends-tu?» Photo : Télé-Québec

C’est son métier, mais ce n’est pas l’essence du personnage. Il y a une nuance entre les deux. Marcel est beaucoup plus qu’un simple dude de dépanneur de télévision. On joue avec l’idée du stéréotype. On s’amuse avec ça en tant que créateur , se défend celui qui en était à ses premières expériences en tant que scénariste.

Une expérience qu’il a beaucoup appréciée puisqu’il a l’impression que M’entends-tu? a eu un réel impact. Ça a amené un bon vent de fraîcheur dans l’espace télévisuel. On montre d’autres voix, d’autres personnages, d’autres histoires, classes sociales et économiques souligne Nicolas Michon.

En tant que créateur, il veut écrire des histoires différentes.

Mais il faut y aller doucement. Quand on a des opinions, parfois de crier debout sur une chaise n’est pas le meilleur moyen de se faire entendre. En empruntant certains codes qui existent déjà et en leur donnant de la chair, une âme et une personnalité, on s’ouvre tranquillement à amener une diversité de manière sensible, émotive et aussi narrativement intéressante. Une citation de :Nicolas Michon

Nicolas Michon dans son rôle de Marcel, dans la série « M'entends-tu? » Photo : Télé-Québec

Un cercle vicieux

Par ailleurs, le manque de diversité à la télévision décourage les jeunes comédiennes et comédiens. On ne les incite pas à étudier dans les écoles de théâtre, car il n’y a pas de rôles pour elles et eux. C’est un serpent qui se mord la queue.

Cependant, le comédien constate un début de changement. Il pense qu’une partie de la solution repose sur les autrices et les auteurs pour que des rôles soient écrits pour les comédiennes et comédiens de la diversité, mais pas seulement.

Les gens qui s’occupent du choix de la distribution doivent aussi se diversifier. On dirait que si ce n’est pas précisé dans le détail du scénario que le personnage peut provenir d’une communauté culturelle ou peut être d’une autre ethnie, les gens ne vont pas penser naturellement à quelqu’un de noir, d’origine magrébine ou asiatique.

S’il conçoit que son profil lui donne accès à des rôles pour lesquels il y a une rareté, il aimerait toutefois qu’on lui propose moins de rôles qui se ressemblent.

Pour lui, il est évident que le privilège blanc existe, car sinon on ne parlerait pas du manque de diversité à la télévision québécoise. Il souligne qu’il y a quelque chose de frustrant à ne pas avoir accès aux mêmes auditions.