Assouplissements en vue à la frontière du Nouveau-Brunswick

À compter de cette date, il ne sera plus nécessaire de se soumettre à une période d'isolement ou de subir un test pour les résidents des MRCMunicipalité régionale de comté ’Avignon et de Témiscouata qui se rendront au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre a cependant bien averti que le plan entrera en vigueur seulement si le portrait épidémiologique du Nouveau-Brunswick demeure stable et si 75 % de la population de la province reçoit d’ici là une première dose du vaccin contre la COVID-19.

Le 1er juillet, si la deuxième dose du vaccin a été inoculée à 20 % de la population néo-brunswickoise de 65 ans et plus, les visiteurs résidant dans Avignon, du côté québécois, n'auront plus à s'enregistrer pour voyager au Nouveau-Brunswick. Tous les visiteurs devront toutefois présenter une preuve de vaccination.

Blaine Higgs espère une levée complète des mesures au Nouveau-Brunswick le 2 août prochain. Elles seront complètement levées à ce moment si 75 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus ont reçu deux doses du vaccin.

À ce moment, l'arrêté d'urgence en vigueur au Nouveau-Brunswick prendra fin et toute la province passera en zone verte.

Soulagement au Témiscouata

Cette mesure devrait permettre à plusieurs familles de retrouver leurs proches. Fanny Beaulieu-Lévesque de Témiscouata-sur-le-Lac, qui est née au Nouveau-Brunswick, a organisé deux marches depuis le début de la pandémie pour demander des allégements des mesures afin de faciliter les déplacements entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Elle admet que les derniers mois ont été difficiles pour les familles séparées entre deux provinces. Elle n'a pas vu ses proches depuis l'automne dernier. Je vois la lumière au bout du tunnel et les choses vont changer prochainement. Ça me soulage, mais je souhaite que ce soit une vraie levée, sans policiers, et que ce soit comme avant et qu’on puisse y aller sans se faire arrêter.

Elle rappelle que les liens commerciaux entre les deux territoires sont très forts. C’est une perte de jouissance qu’on a eue pour les biens essentiels comme l’épicerie.

[La ville d']Edmunston, [du côté du Nouveau-Brunswick] ça fait partie de nous. Une citation de :Fanny Beaulieu- Lévesque, résidente de Témiscouata-sur-le-Lac



Et pour les Madelinots?

Appelé à commenter, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau se dit déçu que le Nouveau-Brunswick n’ait pas inclus les Îles-de-la-Madeleine dans cette première étape de son déconfinement.

Le député indique qu’il compte écrire au premier ministre Blaine Higgs et à celui de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, pour que les mesures sanitaires soient aussi allégées pour les Madelinots en transit dans leur province.

Quant à la seconde étape du plan, s’il s’agit d’une bonne nouvelle puisqu’elle laisse entrevoir une circulation plus fluide pour les Madelinots et les touristes qui se rendront aux Îles, Joël Arseneau observe que la province semble vouloir exiger une attestation vaccinale. Le député s’interroge sur la forme que cela prendra et des conséquences de cette mesure sur l’ensemble des déplacements interprovinciaux.

