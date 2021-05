Assaut du Capitole : la famille du policier tué tente de rallier des républicains

La mère et la compagne de l'agent Sicknick ainsi que deux policiers qui ont eux aussi défendu le Capitole et ses élus ont tenté de rallier des élus républicains à leur cause.

Sans le 6 janvier, Brian serait toujours là. C'est aussi simple que cela , a affirmé l'un d'eux, Harry Dunn.

Leur plaidoyer, livré in extremis, avait pour but d'obtenir suffisamment d'appuis au sein du camp républicain, largement opposé à la mise sur pied d'une commission d'enquête proposée par les démocrates, pour éviter que la démarche n'avorte devant le Sénat.

Mais leur démarche semble s'apparenter à un coup d'épée dans l'eau.

Les sénateurs républicains pourraient bloquer dès ce soir l'adoption de la création d'une commission, qui a été approuvée par la Chambre des représentants à majorité démocrate la semaine dernière.

En vertu d'une procédure particulière au Sénat, il faut l'appui de 60 des 100 élus pour qu'un projet de loi puisse faire l'objet d'un vote.

Or les démocrates, qui ont besoin de l'appui de 10 républicains pour y parvenir, peineront à rallier un nombre suffisant de leurs adversaires.

Les leaders républicains et Donald Trump, qui maintient son ascendant sur la formation, ont affiché leur opposition à la commission d'enquête.

La semaine dernière, des membres de la police du Capitole ont exprimé dans une lettre aux élus leur déception profonde devant la décision des leaders républicains, évoquant les traumatismes des agents lors de l'assaut.

Le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déjà clairement indiqué qu'il opposerait une fin de non-recevoir quand le projet aboutirait devant le Sénat.

Selon CNN, il fait lui-même du lobbying auprès de son caucus, demandant à ses collègues de lui accorder une faveur en rejetant le projet de loi.

Seuls trois sénateurs républicains – à l'identité prévisible – ont affiché leur ouverture à d'une commission : Mitt Romney, Lisa Murkowski et Susan Collins, tous trois critiques à l'endroit de l'ancien président Trump.

Le sénateur de l'Utah a voté deux fois pour sa destitution et ses collègues de l'Alaska et du Maine ont pour leur part jugé l'ex-président coupable lors de la deuxième procédure, qui portait justement sur sa responsabilité dans l'assaut du Capitole.

La fin du scénario – un acquittement, comme lors du premier procès – était toutefois écrite d’avance pour l’ancienne vedette de téléréalité, qui a bénéficié de la clémence de la majeure partie du camp républicain, resté soudé derrière l'ancien président.

Le modèle de la commission sur le 11 septembre 2001

Lancée par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi la proposition d'une commission sur les circonstances de l'assaut du Capitole est inspirée de celle sur les attentats du 11 septembre 2001.

La commission d'enquête indépendante aurait notamment pour objectif d'examiner les raisons qui ont motivé environ 10 000 partisans de l'ex-président Donald Trump à envahir le périmètre du Capitole, puis quelques centaines d'entre eux à le prendre d'assaut.

Elle serait composée d'un nombre égal de démocrates et de républicains, pour un total de 10 commissaires, auxquels viendraient se greffer de nombreux autres collaborateurs, et aurait le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître.

L'assaut du 6 janvier a fait cinq morts, en majeure partie des émeutiers, ainsi que près de 150 blessés parmi les forces de l'ordre.