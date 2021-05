Le ByTowne rouvrira, le Superclub Vidéotron ferme : joie et misère des cinéphiles

L’actuel propriétaire du cinéma ByTowne, Bruce White, avait annoncé sa fermeture en décembre dernier. L’arrivée de nouveaux investisseurs vient cependant renverser la situation : l'institution, située sur la rue Rideau, pourra à nouveau accueillir les cinéphiles dès que les conditions sanitaires le permettront , a annoncé jeudi M. White, par le biais d’un communiqué publié sur la page web du cinéma. Ce dernier n’a toutefois donné aucun détail quant à l’identité des nouveaux propriétaires.

La fermeture du cinéma ByTowne avait été annoncée en décembre dernier (archives). Photo : Facebook / ByTowne Cinema

Selon le plan de déconfinement de l’Ontario, la réouverture du ByTowne ne pourra pas survenir avant la fin du mois de juillet au plus tôt, puisque les activités culturelles intérieures ne seront autorisées qu’au troisième palier des assouplissements.

Par ailleurs, l’actuel propriétaire rappelle que la projection de films devant un public restreint de 50 clients dans la salle de 650 sièges - comme ce fut le cas lors de la réouverture, l’été dernier - n’est pas suffisamment rentable. Lorsque les limites du nombre de spectateurs seront plus raisonnables, les films pourront à nouveau être projetés , a-t-il souligné.

On ne peut pas demander aux nouveaux propriétaires de perdre de l'argent dès le premier jour de leur ouverture. [Les] prochaines sorties au ByTowne pourraient donc ne pas avoir lieu avant un certain temps. Une citation de :Bruce White, actuel propriétaire du ByTowne, par voie de communiqué

M. White assure que les nouveaux propriétaires souhaitent poursuivre la tradition du ByTowne et offrir du cinéma de répertoire au public. Il s’agit d’une très bonne nouvelle , selon le critique de cinéma, Maurice Graffin.

Lorsque tout a été annoncé quant à la fermeture du ByTowne, tout le monde est tombé de très haut. Le ByTowne, depuis des années, nous permet de voir ce qu’on ne peut pas voir ailleurs : du cinéma indépendant, du cinéma de tous les horizons , se réjouit M. Graffin.

À son avis, cette annonce est également encourageante pour les cinéphiles de la région avides de cinéma d’auteur. Les grands studios, les grandes compagnies [comme] Netflix et Amazon sont en train de faire main basse sur tout, y compris les films. Un cinéma comme le ByTowne, c’est un pilier de ce qui nous permettra de rester encore au moins un pied dans un certain cinéma , croit-il.

La fin d’une ère en Outaouais

Une vente de films a lieu au Superclub Vidéotron, à Gatineau, pour liquider l'inventaire. Photo : Radio-Canada / Marika Bellavance

À Gatineau, le Superclub Vidéotron du boulevard Gréber, qui héberge également une section Microplay, ferme quant à lui ses portes. Une vente de liquidation est en cours depuis mardi. Il s’agissait du dernier Superclub Vidéotron en Outaouais.

C’est la fin d’une ère , a fait valoir l’un des clients, Guy Drouin, alors qu’il profitait de la vente de films, jeudi. J’aime encore avoir mes DVD. Je n’en louais jamais [mais] chaque mois, je venais en acheter à 3 $ ou 4 $ chacun, ce que je fais encore aujourd’hui, pour une dernière fois , a-t-il raconté.

La fermeture de l'établissement constitue également, pour certains, la fin d’une activité familiale. On trouve ça triste. On venait souvent en famille , a souligné Marco Éthier. C’est rendu tout en streaming maintenant, mais nous, on venait presque chaque semaine.

C’est un peu nostalgique pour moi, parce que je viens ici depuis que je suis toute jeune avec mes parents pour venir prendre des films. Chaque semaine, on avait une soirée vidéo les vendredis. Une citation de :Sarah Boileau, cliente du Superclub Vidéotron de Gatineau

Le Superclub Vidéotron et le Microplay fermeront lorsque tout l’inventaire sera vendu. Quant à la boutique Vidéotron, elle demeurera toutefois ouverte pour les services de télévision, de téléphonie et d’Internet.

Avec les informations de Jérémie Bergeron