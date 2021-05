La communauté franco-albertaine de Brooks aura bientôt sa garderie

Ce projet n’est pas nouveau. On était déjà en discussion pour le démarrage d'une garderie ici, confirme Mireille Péloquin , directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA), organisme gestionnaire du projet. Alors cet octroi est arrivé à un bon moment pour la communauté de Brooks , souligne-t-elle.

C’est fin avril que le gouvernement albertain a annoncé la création de 19 places de garderie dans des établissements francophones, dont 16 à Brooks. L’enveloppe allouée pour ces 16 places est de 25 300 $.

Dès le plus jeune âge

Originaire du Québec, la présidente du conseil des parents de l’École Le Ruisseau, l’école francophone de Brooks, aurait aimé bénéficier d’un tel service pour ses enfants aujourd’hui âgés de 11 et 7 ans.

Mélanie Meyer raconte que lorsqu'elle a mis ses enfants en garderie anglophone, elle a constaté que leur français s’est vraiment détérioré . À l’inverse, quand ils ont eu l’âge d'être inscrits à la prématernelle francophone qui a ouvert à Brooks en 2013, ils ont rapidement progressé.

Je crois que les premières années sont tellement importantes que leur français aurait été meilleur dès le départ et serait meilleur encore aujourd’hui , dit-elle.

Mélanie Meyer, présidente du conseil des parents de l’École Le Ruisseau, croit que la garderie en français est un grand atout pour la maîtrise de la langue. Photo : Radio-Canada

Serge Mesnil, directeur de l’École Le Ruisseau, explique pour sa part que son fils n’aime pas aller en garderie anglophone. Il comprend un peu l’anglais, mais on est deux parents francophones. Il n’aime pas aller en garderie anglophone parce qu'il comprend moins, il n’arrive pas à se faire autant d’amis que ce qu’il aimerait.

Le directeur est sûr que d’avoir une garderie francophone qui va habituer les enfants à chanter des chansons en français, à faire des activités en français toute la journée les aidera plus tard dans leur scolarité.

On a plusieurs enfants de familles francophones qui découvrent presque le français quand ils arrivent en maternelle, déplore-t-il. Alors, ils le connaissent déjà, ils l’ont déjà entendu, ils sont habitués aux mots en français, mais ils vont découvrir la littératie, la prononciation des lettres...

Serge Mesnil, directeur de l'École Le Ruisseau, croit que la garderie aidera ensuite les enfants dans leur scolarité. Photo : Radio-Canada

Il y a un véritable besoin pour des services à la petite enfance francophones dans cette région et l’établissement d’une garderie sera très bénéfique pour la communauté , précise le Conseil scolaire FrancoSud qui est partenaire du projet dans un courriel. La garderie francophone permettra aux enfants d’être exposés à un environnement francophone dès leur plus jeune âge et de développer leur langage en compagnie d’autres enfants francophones.

Une école francophone, ce n’est pas pour apprendre le français, c’est pour apprendre en français. Une citation de :Mireille Péloquin, directrice générale, FPFA

Il faut que tu comprennes la langue, que tu maîtrises une portion de la langue, pour être capable d'apprendre dans cette langue [...] Et ça, c’est le rôle de la petite enfance , rappelle la directrice de la FPFAFédération des parents francophones de l'Alberta .

Nouveaux locaux

La FPFAFédération des parents francophones de l'Alberta espère pouvoir ouvrir la garderie dès la prochaine rentrée. On veut vraiment démarrer la garderie pour le 1er septembre, insiste Mme Péloquin. C’est un moment important pour les parents [...] C’est le mois où on établit la routine [...] C’est très difficile de changer ça rendu octobre ou novembre ou plus tard dans l’année.

La fédération est encore à la recherche de locaux, car malheureusement l’École Le Ruisseau est déjà à l’étroit et ne peut pas accueillir la garderie.

L’école qui a ouvert en 2004 accueille aujourd’hui 70 élèves de la maternelle à la 12e année et 6 enfants en prématernelle. Tout cela dans des salles préfabriquées sur un terrain qu’elle partage avec l’École anglophone Griffin Park.

Aussi arrangeants qu’ils soient, eux aussi grossissent et manquent de place, souligne Serge Mesnil. On est obligés d'envoyer nos élèves du secondaire de 7 à 12 dans un autre bâtiment à à peu près 800 m d’ici. Ça nous complique beaucoup la tâche.

À terme, la garderie s'installera dans les nouveaux locaux de l'École Le Ruisseau actuellement en construction. Photo : Radio-Canada

Heureusement, en septembre 2022, les élèves francophones profiteront d’une nouvelle école actuellement en construction. Les locaux flambant neufs auront une capacité d'accueil de plus de 200 élèves. La prématernelle et la garderie s’y installeront, confirme le Conseil scolaire FrancoSud.

Au recensement de 2016, Brooks comptait plus de 14 400 habitants. Parmi eux, 230 ont déclaré avoir comme première langue officielle parlée le français et 100 ont déclaré qu'ils parlaient anglais et français.