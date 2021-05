Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) prépare l’ouverture d’une nouvelle école à Stony Plain en 2022, une décision qui réjouit l’Association des parents francophones de Spruce Grove en attente depuis plus de trois ans.

Le CSCN prépare l'ouverture d'une nouvelle école à Stony Plain en 2022 ! Merci aux parents de cette communauté pour la belle rencontre avec notre Conseil élu aujourd'hui [mercredi] , a écrit l’organisme dans une publication Facebook.

La présidente de l’Association des parents francophones de Spruce Grove, Cindy Champagne, dit que cette décision était très attendue.

Nous sommes vraiment excités d’avoir enfin notre école en 2022. Cela va faire un peu plus de 3 ans que nous attendons cette école. Une citation de :Cindy Champagne, présidente, Association des parents francophones de Spruce Grove

Elle dit que son organisme a travaillé de concert avec le CSCNConseil scolaire Centre-Nord et la Ville de Stony Plain. On n'a pas terminé. C’est une école de la maternelle à la 6e année, mais on en veut une de la maternelle à la 12e année, donc il faut remplir cette école qui sera à Stony Plain en septembre 2022 , dit-elle.

Elle explique que l’école francophone la plus proche se trouve à Saint-Albert et les élèves résidents à Spruce Grove doivent faire 45 minutes d'autobus pour s'y rendre.

Le fait d’avoir une école à Stony Plain va réunir tout notre monde : une petite communauté francophone qui sera ici, qui va pouvoir avoir ses amis plus près d’eux, qui va pouvoir grandir avec eux , dit-elle.