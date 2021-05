Fin du projet pilote de caméras d'intervention pour les agents de la GRC au Nunavut

Depuis le mois de novembre, des policiers d’Iqaluit utilisent ces caméras lors d’interventions liées à la santé mentale, d’enquêtes et d’incidents de désordre public.

Les caméras d'intervention peuvent contribuer à accroître la confiance entre la police et les communautés qu'elle sert, car elles montrent ce qui se passe lors des contrôles de police; peuvent être utilisées comme preuves lors de plaintes ou devant un tribunal [et] peuvent encourager un meilleur comportement de la police et du public , a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse, mardi.

Initialement, seuls deux policiers par quart de travail étaient équipés de ces appareils. Or, depuis le mois de février, tous les agents en service en étaient munis. Le détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada dans la capitale territoriale compte à ce jour 24 caméras d'intervention.

La GRC demande maintenant aux résidents d’Iqaluit de se prononcer en répondant à un sondage en ligne  (Nouvelle fenêtre) qui doit orienter sa phase d’évaluation du projet.

Dans un échange de courriels, la GRCGendarmerie royale du Canada indique que les résultats de son analyse seront rendus publics au courant de l’été.

Une consultation publique a eu lieu au mois d’octobre pour recueillir les commentaires de résidents de la capitale. Au mois de juin, la Ville d’Iqaluit a approuvé en conseil municipal l’usage d’une telle technologie.

Climat tendu

Le projet pilote de caméras d'intervention fait partie d’une initiative pancanadienne qui vise à moderniser la GRCGendarmerie royale du Canada .

Elle espère aussi améliorer les relations de confiance entre ses agents et le public dans un contexte de relations tendues entre les forces policières et les collectivités du Nunavut depuis les dernières années.

Plusieurs incidents impliquant des agents, dont l'arrestation musclée d’un homme à Kinngait, ont mis la force policière nationale sous les projecteurs.

La GRCGendarmerie royale du Canada est la seule force policière au Nunavut. De 1999 à 2016, 14 personnes sont mortes à la suite d'une intervention d'agents de la GRCGendarmerie royale du Canada au Nunavut.

En 2018 au territoire, la GRC comptait 136 policiers, soit 354 pour 100 000 habitants, selon Statistique Canada. Il s’agit du taux le plus élevé de policiers par habitant, après les Territoires du Nord-Ouest.