Une intervenante psychosociale se joindra à la Sûreté du Québec dans la MRC de Drummond

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a accepté de prêter les services de Julie Deslandes à temps complet.

La mesure répond a un réel besoin, selon le directeur du Centre de services Drummondville de la Sûreté du Québec, le capitaine Marc-André Boisclair.

La réflexion et l’expérience nous permettent de constater que les interventions en matière de santé mentale sont souvent complexes, car elles débordent du domaine d’application de la loi. Une citation de :Marc-André Boisclair, directeur du Centre de services Drummondville de la Sûreté du Québec

Lorsqu’aucune infraction criminelle n’est commise et que la personne concernée ne représente pas un danger pour elle ou pour autrui, elle peut refuser l’aide provenant du réseau de la santé et des services sociaux. Ça fait en sorte que souvent, les policiers sont appelés à faire des interventions récurrentes. Ils ont très peu de leviers pour offrir de l’aide aux personnes , ajoute-t-il.

Le capitaine Boisclair se dit d’ailleurs extrêmement confiant quant au succès que connaîtra cette initiative.

Le travail policier jumelé à l’apport d’une intervenante sociale va permettre de trouver des solutions durables pour une clientèle ciblée. Par conséquent, on pourra offrir un service adapté aux besoins de ces personnes en trouvant des alternatives à la judiciarisation.

De l'aide pour prévenir les crises

Julie Deslandes pourra épauler les policiers dans leur travail en leur offrant, entre autres, des directives sur le comportement à adopter lorsqu’ils sont confrontés à une situation de crise.

Ça se pourrait que je sois appelée à aller sur le terrain, mais ce n’est pas la priorité du projet. Le but est vraiment d’aider les policiers dans leurs interventions en leur donnant du soutien et des conseils, si possible , souligne-t-elle.

On veut aussi mettre en place des outils de prévention qui permettraient d’éviter des situations de crise récurrentes nécessitant une intervention policière Une citation de :Julie Deslandes, intervenante psychosociale au CIUSSS MCQ

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec met en place une initiative du genre. Depuis un an, unetravailleuse sociale collabore avec la Direction de la police de Trois-Rivières. Cette pratique a donné de très bons résultats jusqu’à maintenant , souligne le directeur adjoint des services sociaux généraux et dépendances au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Jovany Raymond.

Celui-ci souhaite analyser rigoureusement la collaboration entre les deux ressources tout au long de l’année afin d’en constater les effets rapidement.

On n’a pas d’indicateur de performance là-dessus. On vise premièrement à installer le projet, pour ensuite analyser les retombées, qui seront d’ailleurs plus qualitatives que quantitatives.