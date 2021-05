Maintien du chemin de fer Huron Central : des réactions positives

Plusieurs personnes réagissent positivement à l’annonce du maintien de l’exploitation de la ligne de chemin de fer Huron Central, entre Sudbury et Sault-Sainte-Marie.

L’entreprise Genesee & Wyoming Canada a annoncé mercredi la suspension de son plan de cessation des activités de ce lien ferroviaire, après des négociations avec les gouvernements fédéral et provincial.

Par respect pour les gouvernements avec lesquels nous avons travaillé avec diligence pendant des mois, nous ne sommes pas en mesure de divulguer les détails financiers des accords sur lesquels nous travaillons , indique la porte-parole de l'entreprise Claudine Bois dans un courriel.

En décembre, l’entreprise était parvenue à une entente qui repoussait de six mois la fin des activités sur ce tronçon. L’entente venait à échéance le 30 juin prochain.

Nous sommes optimistes quant à la possibilité de conclure des accords qui nous permettraient de maintenir nos activités à long terme , écrit Mme Bois.

L’annonce de Genesee & Wyoming a rassuré plusieurs personnes de la région.

C'est un gros pas dans une direction qui va apporter une sécurité pour le rail, qui est super important pour toutes les compagnies, les communautés et les employés. Une citation de :Michael Mantha, député provincial, d’Algoma-Manitoulin

M. Mantha dit qu’il fera le suivi auprès du gouvernement provincial pour s’assurer qu’une entente soit conclue pour assurer la viabilité à long terme du chemin de fer.

Le député d'Algoma-Manitoulin, Michael Mantha, souligne l'importance de la ligne de chemin de fer. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Il précise que les améliorations à la ligne de chemin de fer sont nécessaires pour améliorer la sécurité, mais aussi pour améliorer le service et avoir les moyens d’attirer plus de clients.

Les travaux pourraient commencer dès la signature des accords, précise Claudine Bois.

Le service est utilisé par Algoma Steel à Sault-Sainte-Marie et les compagnies forestières Domtar et Eacom.

La compagnie forestière Eacom utilise le service ferroviaire pour transporter du bois de sa scierie à Nairn Centre jusqu'à son usine de transformation de poutrelles en I à Sault-Sainte-Marie.

C'est un lien très important pour nous. Et c’est un lien très efficace qui permet d’éviter de mettre plus de camions sur les routes. Une citation de :Biliana Necheva, conseillère principale et relations publiques.

Certains espèrent que les améliorations au chemin de fer permettront aussi l'établissement d'un service de train de passagers.

La Coalition pour les trains de passagers de l’Algoma a fait cette demande au gouvernement provincial depuis quelques années.

On veut que tous les chemins de fer qui existent dans le Nord-Est de l’Ontario ne soient pas seulement pour les marchandises, mais aussi pour les passagers. Une citation de :Linda Savory-Gordon, membre du conseil d'administration pour la Coalition pour les trains de passagers de l'Algoma.

Linda Savory-Gordon, de la Coalition pour les trains de passagers Algoma, milite depuis des années en faveur du retour de ce moyen de déplacement dans le Nord de la province. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

Mme Savory-Gordon estime qu'un tel service pourrait faire la liaison avec le train de passagers entre Toronto et le Nord de l'Ontario, qui doit être ramené dans le Nord-Est en 2025, et le Bear Train, proposé entre Sault-Sainte-Marie et Hearst.