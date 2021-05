Deuxième dose d'AstraZeneca : des acrobaties en vue pour le CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean devra faire quelques pirouettes afin de permettre aux personnes âgées de 45 ans et plus qui ont reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca d'en recevoir une deuxième dès samedi.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, en a fait l’annonce jeudi, en précisant que tous les Québécois qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca avant le 3 avril pourront recevoir une seconde dose du même vaccin dans des cliniques sans rendez-vous.

Ça demande des ajustements. On est en train de regarder ça. Il n’y aura pas d’AstraZeneca tous les jours sur tous les sites. On va choisir les journées où on a de l’espace pour en ajouter parce qu’on a des sites qui étaient pas mal complets sur certains jours et ça va représenter de petits volumes et on ne peut pas mettre des équipes complètes pour 50 vaccins , a précisé le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault, en entrevue à l’émission Place publique.

Le service Clic Santé ne sera pas disponible pour ces vaccins.

Il va falloir trouver une façon pour que les gens puissent se présenter à la journée. On va essayer de se créer une formule où il n’y aura pas de file d’attente. C’est ce qu’on est en train de travailler et d’ici demain soir (vendredi), ce sera annoncé clairement à la population , a ajouté, Marc Thibeault, qui porte aussi le chapeau de directeur général adjoint du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Un calendrier pour tous dès la semaine prochaine

Au cours de la même conférence de presse, le ministre Dubé a aussi fait savoir qu’un calendrier sera publié au cours des prochains jours pour permettre aux différentes catégories d’âge de devancer leur rendez-vous. Pour ces deuxièmes doses, le site Clic Santé sera mis à contribution.

Selon lui, la date butoir du 31 août pour l’injection de deux doses de vaccin contre la COVID-19 à l’ensemble de la population, ciblée par le gouvernement, ne pose pas problème puisque les doses et les effectifs requis seront présents.

Des jeunes adultes boudent le vaccin

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux régional dénote que la situation demeure difficile pour la tranche d’âge des 18 à 30 ans, qui se présente en moins grand nombre pour se faire inoculer. Marc Thibeault précise que 67 % d’entre eux ont pris leur rendez-vous, alors que la cible est d’au moins 75 %. L’objectif a été atteint pour tous les autres groupes d’âge. Par ailleurs, la situation augure bien pour les 12 à 17 ans. La direction de santé publique constate que 41 % des adolescents ont pris rendez-vous avant même le déploiement de la campagne en milieu scolaire prévue pour le 7 juin.

Avec Catherine Doucet