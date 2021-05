La Cour Suprême n’entendra pas la contestation de l’appel aux urnes albertain de 2015

Des élections générales avaient été tenues en Alberta en 2012 et, selon la Loi électorale de la province, la prochaine devait avoir lieu entre le premier mars et le 31 mai 2016.

Deux avocats d’Edmonton, Tom Engel et Donald Rigney, voulaient se porter candidats. Ils sont ont déposé une requête en cour, en mars 2015, pour obtenir une déclaration selon laquelle la Loi électorale de l’Alberta interdisait le déclenchement d’élections avant la fenêtre de 2016.

L’initiative visait à empêcher le premier ministre de l'époque, Jim Prentice, de déclencher des élections anticipées. Selon eux, le gouvernement doit respecter la promesse et l’obligation légale de tenir la prochaine campagne pendant la période prévue par la loi .

Dans une décision de 2019, le juge Steven Mandziuk, de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a refusé leur demande parce que, selon lui, le lieutenant-gouverneur jouit de la discrétion nécessaire pour dissoudre la législature , ce qui fait que la Loi électorale n'a pas été enfreinte lors du déclenchement des élections du 5 mai 2015 .

Sa décision a été maintenue par la Cour d'appel de l'Alberta l'année suivante.

Le calendrier des élections provinciales prescrit une élection provinciale tous les quatre ans par le biais d'une modification adoptée en 2011 par le gouvernement conservateur d'Alison Redford.

Une sous-section de la même loi permet cependant au premier ministre de déclencher des élections quand bon lui semble si le lieutenant-gouverneur de la province accepte sa demande de dissoudre la législature.

Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire et le lieutenant-gouverneur peut refuser cette proposition en vertu de la Constitution.

Jim Prentice avait signalé à plusieurs reprises vouloir déclencher des élections éclair pour établir des changements budgétaires majeurs. Le mandat qu’il sollicitait de la part des Albertains visait à sortir la province d’un cycle économique lié au prix du pétrole.

Les élections anticipées de 2015 se sont avérées désastreuses pour le Parti progressiste-conservateur de l’Alberta.

Rachel Notley et le Nouveau Parti démocratique sont arrivés au pouvoir à la suite d'une vague orange, remportant 54 sièges et mettant fin au règne de plus de 40 ans du Parti progressiste-conservateur.