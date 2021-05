Les contenus numériques de Radio-Canada font bonne figure aux prix Numix

Les productions radio-canadiennes ont presque tout remporté dans les catégories concernant les balados à la remise des prix Numix, jeudi, qui récompense l’excellence en créativité numérique au Québec et à l’étranger.

Quatre des six prix pour balados ont été remis à des émissions du diffuseur public. Laissez-nous raconter : l’histoire crochie, qui a déjà remporté le prix du meilleur balado francophone du Paris Podcast Festival, a reçu deux prix, dont le prix Numix pour le meilleur balado qui aborde un enjeu de société.

Animé par la poétesse et animatrice innue Marie-Andrée Gill, le balado veut raconter la vision des Premières Nations de leur propre histoire, à travers 11 mots – et émissions – lourds de sens pour les Autochtones. L’équipe a remporté une bourse de 5000 $ avec ses deux prix.

Trois autres balados de Radio-Canada ont été récompensés : Notre envoyé spécial, une série de témoignages des journalistes à l’étranger de Radio-Canada, L’histoire ne s’arrête pas là, un balado historique animé par André Martineau, et Le guide de survie des Débrouillards, un balado scientifique jeunesse.

Le robot conversationnel de l’équipe des Décrypteurs Comment combattre la désinformation , qui offre une série d’ateliers thématiques pour apprendre à mieux déceler les fausses nouvelles, a également reçu un prix. Claire et le vieux, une série produite par UGO Média et diffusée sur ICI Tou.tv, a aussi été récompensée.

Motto (Nouvelle fenêtre) , une expérience web multimédia et interactive de Vincent Morisset, a remporté le grand prix Numix cette année. Créé pour les appareils mobiles seulement, le site de Motto invite les personnes à filmer de courtes vidéos pour avancer dans l’histoire, qui raconte l’aventure d’un fantôme appelé Septembre. Il a été lancé par l’Office national du film et le studio AATOAA.

Remis depuis 2010, les prix Numix en étaient à leur 12e gala. Les finalistes et les gagnantes et gagnants sont déterminés par des jurys composés de personnes travaillant dans les milieux culturel et numérique.