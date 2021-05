La Nouvelle-Écosse signale 33 nouveaux cas de COVID-19 et 182 rétablissements

Il y a 18 cas dans le secteur de l'est, 14 dans le secteur du centre et 1 dans le secteur du nord.

Un des cas dans le secteur de l'est est celui d'un membre du personnel de Harbourstone Enhanced Care, un établissement de soins de longue durée à Sydney.

La santé publique estime qu'il y a « dans une certaine mesure » de la transmission communautaire dans cette ville, tout comme dans le secteur du centre, qui inclut la ville d'Halifax.

Le virus est toujours présent dans la province, et c'est un rappel pour tout le monde de se faire tester, même si vous êtes asymptomatique , affirme le premier ministre Iain Rankin dans un communiqué de presse. Le dépistage permet de déceler les cas plus rapidement, ce qui contribue à la gestion et au ralentissement de la propagation du virus.

Il y a maintenant 638 cas actifs de la maladie en Nouvelle-Écosse. Soixante-trois sont hospitalisées, dont 21 aux soins intensifs. L'âge médian des personnes hospitalisées pendant la troisième vague est de 52 ans, et l'âge médian des personnes hospitalisées aux soins intensifs est de 57 ans.

La province a ouvert la vaccination aux personnes de 12 ans et plus jeudi.

Le premier ministre participera à un point de presse vendredi à 14 h pour faire le point sur la pandémie.