75 $ en cadeau pour attirer les touristes dans la région de Québec

L' OTQoffice du tourisme de Québec espère inciter ainsi les touristes à dépenser davantage dans les commerces et les restaurants et la carte de crédit prépayée sera utilisable uniquement dans la grande région de Québec. Les coûts de cette initiative sont évalués à 12,2 millions de dollars, dont 8,6 millions sont assumés par le gouvernement du Québec.

L'Office espère être en mesure de gonfler les taux d'occupation de 10 à 15 % avec cette mesure. Les retombées économiques pour les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants sont estimées à 70 millions de dollars.

Régis Labeaume affirme qu’il s’agit, avec les 12 millions investis pour animer la ville, de la plus grande campagne de promotion des dix dernières années. Une offensive où on investit autant, on n’a pas vu ça depuis le 400e [anniversaire de Québec]. On investit encore plus d’argent pour avoir une offre distinctive. C’est quand même 27 millions au total.

Selon le maire, il s’agit d’un investissement essentiel pour assurer la survie d’un maximum d’établissement d’hébergement, de commerces et de restaurants dont les finances ont été mises à mal par la pandémie. Pour obtenir accès à la carte-cadeau de 75 dollars, les clients devront obligatoirement réserver leurs nuitées directement auprès des hôteliers pour éviter qu’une part des revenus profitent à des intermédiaires. Quelque 120 000 forfaits sont disponibles et l’offre est valable du 24 juin au 11 octobre.

Le 75 dollars crée de la plus-value, crée de l'achalandage, crée de la consommation. Ça va bien au-delà d'une aide gouvernementale directe. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Partenaire de l’initiative, la ministre du Tourisme Caroline Proulx estime qu’il s’agit d’une excellente campagne pour relancer l’industrie touristique de la région. La meilleure façon d'aider les hôteliers au Québec et à Québec, c'est de mettre de l'argent dans les poches des Québécois pour générer de l'activité économique, générer des retombées économiques.

Campagne de publicité

Une série de publicités sera également diffusée à partir de lundi. La campagne donne la parole à des gens du Mexique, de la Corée du Sud et de la France qui ont vu leur projet de visiter Québec annulé en raison de la pandémie. Vous êtes si près, allez-y , lance un des touristes déçus pour inciter les gens de la province à se rendre dans la région de la capitale.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’office du tourisme du Québec mentionne que la campagne pourrait être étendue à l’Ontario pendant l’été, si la situation sanitaire permet les déplacements entre les deux provinces.