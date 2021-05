Bientôt un éco-quartier à Petit-Saguenay

Longtemps considéré comme un village dévitalisé, Petit-Saguenay renaît. À tel point que la municipalité peine à offrir des terrains et des maisons à vendre pour les jeunes familles qui veulent s'y établir.

Pour remédier à la situation, elle a fait l'acquisition d'une terre agricole avec l'intention d'y développer un éco-quartier. Une quinzaine de résidences pourraient y voir le jour dans un avenir rapproché.

On vise vraiment à attirer des gens qui veulent s'implanter dans une communauté pour faire des projets de vie , explique le maire de Petit-Saguenay, Philôme Lafrance.

Gabriel Gagnon a grandi à Petit-Saguenay. Installé à Chicoutimi depuis plusieurs années, ce père de deux jeunes enfants rêvait de revenir s'y installer.

Quand on a vu l'école ici, on a trouvé ça intéressant. Moi je connaissais déjà le coin, j'ai des amis. C'est sûr que l'été aussitôt qu'il faisait beau, on descendait ici pour aller à la plage.

Depuis un an, la famille loue une maison dans le village. Elle cherche un terrain pour se construire une résidence permanente, mais le marché immobilier est saturé à Petit-Saguenay.

L'éco-quartier de 67 000 mètres carrés vise l'auto-construction. Les gens pourront faire appel à un entrepreneur, mais il n'y a pas un promoteur qui arrive ici puis qui construit 15 maisons , précise Philôme Lafrance.

Déjà, quelques familles se sont montrées intéressées à venir s'y établir. Celle de Gabriel Gagnon en fait partie.

Quand on a entendu parler de l'éco-quartier qui allait se faire ici, ça nous a intéressé parce que ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse aux maisons écologiques , explique-t-il.

Une maison écologique Photo : Suzie Éthier

Plusieurs modèles

Des maisons écologiques impliquent l'utilisation de matériaux sains pour l'environnement. On va préférer le bois à la mélamine et utiliser de la paille ou du ciment de chanvre comme isolant plutôt que de la laine minérale.

Il existe plusieurs modèles d'éco-quartier dans le monde, dont celui du GREB, le Groupe de recherches écologiques de La Baie. Mais au final, ce sont les futurs résidents qui dessinent leur milieu de vie.

Normalement, un quartier, c'est développé par un promoteur ou une municipalité. C'est eux qui déterminent comment ça fonctionne, qui ont des intérêts économiques ou autres et c'est eux qui vont dire : "Écoutez, la rue va être là, les maisons ça va être ça le style architectural" , illustre le maire de Petit-Saguenay. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse. On veut que ce soit les gens qui viennent s'établir chez nous qui déterminent un peu où ils vont vivre, comment ils vont le faire , poursuit Philôme Lafrance.

C'est justement ce volet participatif qui motive Gabriel Gagnon. Il souhaite s'impliquer dans le développement futur du quartier, aménager des aires communes et y voir grandir ses enfants.

Faut pas rendre ça trop restreint ou trop poussé pour que ça reste accessible pour des jeunes familles , prévient-il toutefois .

Dix terrains devront être vendus pour que le projet se réalise. Si c'est le cas, les premières maisons écologiques pourraient voir le jour dès l'été 2022.