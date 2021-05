Radio-Canada a parlé à cinq experts, qui sont unanimes : le plan de réouverture n’offre aucun incitatif aux Albertains pour recevoir une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

La troisième et dernière étape du plan prévoit une levée de toutes les restrictions, incluant le port du masque et la distanciation physique, deux semaines après que 70 % des Albertains de 12 ans et plus aient obtenu leur première dose. Le plan de réouverture ne fait aucune mention de la deuxième dose, contrairement au plan ontarien.

Les Albertains pourraient comprendre que la deuxième dose n’est pas importante , s’inquiète le spécialiste des maladies infectieuses Craig Jenne, de l’Université de Calgary.

Tout le monde se dépêche d’obtenir sa première dose pour avoir une certaine immunité, mais si on dépasse ce seuil [de 70 % et qu’on lève toutes les restrictions], l’intérêt pourrait redescendre. Il faudra persévérer.

La perspective de tenir un festival Stampede sans le port du masque ne doit pas faire oublier la présence du virus, croit pour sa part le Dr Gabriel Fabreau, spécialiste en médecine interne à l'Hôpital Peter Lougheed de Calgary.

Nous courrons après cette carotte, mais tout juste derrière, il y a cette quatrième vague. Une citation de :Dr Gabriel Fabreau, interniste à l’Hôpital Peter Lougheed de Calgary

Les autorités sanitaires fédérales ont d’ailleurs mis en garde la population, le mois dernier, contre une quatrième vague de COVID-19 si les Canadiens ne se font pas vacciner suffisamment.

Elles recommandent que 75 % de la population admissible ait reçu une première dose, et 20 % une deuxième, avant de lever les restrictions de façon graduelle afin d’éviter une nouvelle flambée de cas.

Les dangers d'une protection incomplète

Craig Jenne rappelle qu’une première dose de vaccin offre une certaine protection, mais que la deuxième est absolument nécessaire.

La deuxième dose offre une immunité plus durable et elle est plus efficace contre les variants. Une citation de :Craig Jenne, spécialiste des maladies infectieuses de l'Université de Calgary

Nous ne voulons pas d'un scénario où les Albertains perdent leur protection après cinq ou six mois et redeviennent vulnérables à la COVID-19.

Cette protection accrue est d’autant plus importante que les nouveaux variants sont plus virulents que la souche originale du coronavirus.

Un taux de vaccination inégal par région

La situation inquiète d’autant plus ces médecins albertains que le taux de vaccination est inégal d’une région à l’autre.

Calgary et Edmonton sont en tête de peloton, avec en moyenne de 40 % à 60 % de la population admissible vaccinée. Toutefois, d’autres régions traînent de la patte : High Level affichait un taux de vaccination de 11,5 % jeudi.

L’approche provinciale du plan de déconfinement risque de provoquer des éclosions régionalisées, met en garde le Dr Gabriel Fabreau.

Il n’y a aucun élément dans le plan de réouverture pour combler cet écart entre les régions , déplore-t-il.

Une approche régionalisée serait plus efficace, selon lui, comme la province l’a fait à Banff et dans la municipalité régionale de Wood Buffalo ces dernières semaines.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin