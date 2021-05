Un projet pilote avec RSI Environnement pour les masques des sites de vaccination

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean commence une expérience pilote pour disposer des masques d'intervention dans ses six centres de vaccination.

Ces masques d'intervention, communément appelés masques de procédure , seront acheminés à RSI Environnement de Saint-Ambroise pour y être incinérés. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , qui est le plus gros utilisateurs de masques dans la région, envisage d'élargir le projet à tous ses établissements et compte aller en appel d'offres bientôt.

Selon le porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Pierre-Alexandre Maltais, il n'est pas question toutefois de tenter de récupérer ces masques comme le fait Groupe Coderr d'Alma auprès des entreprises. Je vois difficilement comment on pourrait réutiliser ces masques-là de manière sécuritaire. C'est notre souci actuellement. C'est pour éviter en fait les possibilités d'infection, de propagation, que ce soit au niveau de nos employés, de nos usagers, mais également pour les employés qui auraient à travailler sur une chaîne de décontamination des masques , a-t-il indiqué en cours de journée jeudi.

En entrevue jeudi matin, lors de l'émission C'est jamais pareil, le directeur général du Groupe Coderr, Dave Gosselin, avait déploré la décision du CIUSSS. Il a mentionné qu'il avait entrepris des démarches, mais sans succès. Question de coûts, c'est ce qu'on nous a dit, une question de coûts simplement. Mais quand on sait que des entreprises comme Rio Tinto, Résolu et des PME font leurs efforts aussi, on comprend quand même un peu mal la décision d'envoyer autant de masques à la poubelle , a-t-il expliqué.

En entrevue au journal Le Quotidien, une autre porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux avait mentionné que récupérer les masques entraînerait notamment des coûts supplémentaires en raison de la nécessité d'ajouter du personnel.

Avec des informations de Mireille Chayer et Michel Gaudreau