L’industrie musicale prudente quant au retour des concerts en Saskatchewan

Les salles de spectacle pourront accueillir 150 personnes à l’intérieur. Les bars et les restaurants n’auront plus à respecter de limites en matière de nombre de clients par table.

Les pistes de danse seront encore interdites jusqu’à la mi-juillet. Les spectateurs devront donc être assis pendant les performances. Les activités de type mosh pit et crowdsurf restent interdites.

On y va un jour à la fois. On s’assure d’adopter de bonnes habitudes, question d’éviter les hauts et les bas des deux dernières années , explique le programmateur de spectacles du Black Cat Tavern à Saskatoon, Vince Geiger.

Avant la pandémie, 90 % du chiffre d’affaires du Black Cat Tavern provenait de l’événementiel. Avec la COVID-19, l’établissement s’est adapté en présentant des soirées bingo punk rock et en offrant de la livraison à domicile.

Puisque le rythme de déconfinement de la Saskatchewan est plus rapide qu’ailleurs au Canada, la taverne de Vince Geiger misera d’abord sur les artistes locaux.

Une des grandes inconnues reste la participation populaire aux rassemblements. Après deux ans d’isolement, réintégrer les foules sera peut-être difficile pour certains.

Moi-même j’hésite à sortir, du moins à la même cadence quotidienne que j’entretenais avant la pandémie. Je pense qu’il va y avoir un temps d’adaptation pour les gens. Raison de plus de prendre ça relaxe et d’y aller tranquille avec la réouverture , conclut Vince Geiger.

Avec les informations de Mickey Djuric