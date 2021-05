Les sports d'équipe de retour en zone jaune au Québec

Les joueurs de baseball, de softball, de volleyball et de soccer pourront retourner sur le terrain à compter du 11 juin dans la majorité des régions québécoises, mais les Montréalais et les Lavallois devront prendre leur mal en patience.

Les activités réunissant un maximum de 25 joueurs avec de brefs contacts, comme les sports mentionnés plus haut, seront permises dans les zones vertes et jaunes. Les sportifs montréalais et lavallois, de même que ceux d’une partie de la Beauce et de l’Estrie, devront ainsi attendre au moins jusqu’à la fin juin pour reprendre leurs activités, le temps que leur région passe en zone jaune.

Les amateurs de sports de combat devront, quant à eux, attendre que leur région passe en zone verte avant de remonter sur les tatamis, soit à la fin juin pour la majorité des régions. L’attente sera plus longue pour les clubs de la métropole et de Laval.

Il en va de même pour les activités intérieures réunissant 25 participants et moins.

[Le déconfinement] pourra se faire si, et seulement si, les conditions épidémiologiques continuent de s’améliorer , a déclaré la ministre déléguée à l'Éducation, responsable des Sports et Loisirs, Isabelle Charest, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi à Québec, au cours de laquelle elle a dévoilé le plan de déconfinement de la communauté sportive québécoise.

Des tournois fin juin

L’organisation de compétitions et de tournois sera également permise en zone verte avec la participation de spectateurs en conformité aux mesures concernant les rassemblements extérieurs , a précisé la ministre.

Les événements de plus grande envergure seront également permis en zone verte tant qu’ils respectent les mesures gouvernementales concernant la tenue des festivals.

En attendant que leur région passe au jaune, les sportifs montréalais et lavallois devront se rabattre sur les sports sans contact comme le golf, le tennis et la pétanque. Ils pourront se consoler en peaufinant leur préparation pour leur saison en s’entraînant au gym, avec le masque, dès que leur région passera en zone orange.

Notre patience et nos efforts collectifs ont porté leurs fruits , a ajouté Mme Charest. Il nous reste encore quelques petites semaines d’ajustements et de patience, mais nous sommes près d’un semblant de normalité.

La ministre Charest, elle-même médaillée olympique, a écarté le recours à un éventuel recours au passeport vaccinal pour accéder à la pratique d’un sport ou afin d’être admis à un événement sportif à titre de spectatrice.

Le conseiller médical stratégique à la direction générale de la santé publique, Eric Litvak, a insisté sur l’importance pour les Québécois d’obtenir leur seconde dose de vaccin au cours de l’été afin de pouvoir reprendre une pratique sportive normale à l’automne.