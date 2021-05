Le PLQ pas nécessairement contre un 3e lien, précise sa cheffe

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a dû préciser la position de son parti, jeudi, concernant le 3e lien. Si elle continue de tirer à boulets rouges sur le projet de tunnel entre Québec et Lévis, elle affirme que sa formation n’est pas contre un 3e lien qui répondrait aux besoins réels et démontrés en matière de transport.

Dominique Anglade a continué jeudi de dénoncer le projet de la CAQCoalition avenir Québec lors de la période de questions à l’Assemblée nationale. Elle le qualifie de tunnel caquiste de 10 milliards qui ne répond d'aucune manière aux critères que l'on s'était donnés comme projet de mobilité. Il est irresponsable, surréaliste, pharaonique.

Position nuancée

La cheffe libérale nuance toutefois son propos, disant que le projet actuel est inacceptable, mais que sa formation est favorable aux grands projets de mobilité pour la Capitale-Nationale, tant que les besoins sont démontrés scientifiquement.

Un projet de lien entre Québec et Lévis d’une moindre envergure pourrait donc être acceptable.

Nous sommes contre le tunnel de la CAQCoalition avenir Québec . Après cela, s’il y a des besoins clairement identifiés par le bureau de projet, qu'on puisse les voir, qu'on puisse voir les enjeux de mobilité, qu'on puisse voir les différentes options. Ce n'est pas le cas aujourd'hui , ajoute Dominique Anglade.

Accès aux données réclamé

La cheffe de l'opposition officielle réitère sa demande d’accéder aux données sur lesquelles se base la CAQCoalition avenir Québec pour justifier son projet. Elle demande également à nouveau de pouvoir questionner le directeur du bureau de projet en commission parlementaire.

Nous enfoncer dans la gorge un tunnel de 10 milliards, alors qu'il n'y a aucune étude en arrière de ça, alors qu’il n’y a aucun plan, pour respecter une promesse électorale? C'est aberrant, c'est simplement aberrant , lance-t-elle.

Le premier ministre du Québec, François Legault. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

François Legault irrité

Talonné pour une troisième journée de suite par les partis d’opposition sur le projet de 3e lien, le premier ministre François Legault a vertement critiqué les interventions de Dominique Anglade.

La cheffe de l’opposition officielle vient de nous dire : "on est contre un tunnel, on est contre un pont, mais on est pour un 3e lien. Ça n’existe pas encore de téléporter des autos ou des personnes entre Québec et Lévis" , a lancé François Legault lors de la période de questions.

Il reproche à son opposante de ne pas avoir de proposition à faire.