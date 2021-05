La réouverture graduelle du pont de l'Île-aux-Tourtes se fera plus tôt que prévu

Ainsi, une voie sera ouverte dans chaque direction dès 5 h vendredi, soit trois jours plus tôt que prévu, alors qu'une troisième voie servira aux véhicules d'urgence et au transport scolaire.

François Bonnardel, qui a réitéré jeudi que le pont était sécuritaire , ne s'attend toutefois pas à devancer le reste de l'échéancier, qui prévoit une réouverture complète du pont le 21 juin.

Présente à ses côtés, la ministre déléguée Chantal Rouleau a fait savoir pour sa part que les mesures de mitigation mises en place pour atténuer l'impact de la fermeture – comme la gratuité du service d'exo sur la ligne Vaudreuil-Hudson et du péage sur l'A30 Express – seraient maintenues jusqu'à cette date.

Le secteur reste toutefois à éviter; les usagers sont invités à privilégier le télétravail dans la mesure du possible.

Le pont de l'Île-aux-Tourtes a été fermé d'urgence jeudi dernier pour des raisons de sécurité. Québec a expliqué le lendemain qu'une erreur humaine était en cause, une quarantaine de tiges de renforcement ayant été endommagées par un entrepreneur pendant des travaux de forage.

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes est une infrastructure névralgique pour le réseau routier du Grand Montréal et pour le transport de marchandises en provenance et à destination de Toronto et d'Ottawa. Il supportait plus tôt ce mois-ci le passage d'environ 70 000 véhicules par jour.

Sa fermeture a poussé le Centre de services scolaire des Trois-Lacs à suspendre les cours mardi dans une trentaine d'écoles de Vaudreuil-Dorion et de l'île Perrot. La moitié de ces établissements ont cependant rouvert leurs portes dès le lendemain.

Le pont de l'Île-aux-Tourtes, qui arrive à la toute fin de sa durée de vie utile, doit être reconstruit et agrandi, comme prévu dans le Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Une nouvelle structure parallèle au pont existant doit être construite, un peu à l'image de ce qui a été fait pour le pont Champlain.

Le futur lien devrait comprendre trois voies de circulation par direction, une piste « polyvalente » et des accotements adaptés à une utilisation par les autobus seulement.

Il n'est pas prévu, cependant, qu'il puisse accueillir un éventuel prolongement du REM, comme l'auraient souhaité les maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Plus de détails suivront.