L’idée d’un parc aquatique gonflable à Sackville en Nouvelle-Écosse crée des remous

Les promoteurs de Splashifax comptent s'installer cet été sur le lac First, à Lower Sackville, près d’Halifax.

Jon Rasenberg, copropriétaire de Splashifax, a eu l’idée du projet après une visite au parc aquatique gonflable de Fredericton au Nouveau-Brunswick.

J’y ai amené mes nièces et je n’avais jamais autant ri de ma vie , affirme-t-il.

L’expérience l’a convaincu de se lancer dans l'aventure avec son partenaire Dave Wolpin.

Inquiétudes environnementales

À la mi-mai, les promoteurs ont répondu aux questions des résidents lors d’une séance publique virtuelle organisée par un conseiller de la municipalité.

Si plusieurs se disent en faveur du projet, certains s’inquiètent des impacts sur la faune et sur les autres activités qui se déroulent au lac.

Jon Rasenberg dit travailler de pair avec le ministère de l'Environnement pour obtenir l’approbation d’installer une quinzaine d'ancrages au fond du lac pour retenir les glissades d’eau flottantes.

La compagnie compte aussi effectuer des tests d’eau chaque semaine en plus de proposer des crèmes solaires biodégradables à ses clients.

Les vestes de sauvetage seront aussi nettoyées avec un désinfectant biodégradable.

Défis logistiques

Il reste à déterminer où ce parc aquatique devrait être installé.

Transport Canada a affiché deux options sur son site et le public a jusqu'à la mi-juin pour lui faire part de ses inquiétudes.

La première option est d’installer une rampe et un quai au site de l’aréna de Sackville. La seconde consiste à accéder à Splashifax via le club de canotage Sackawa déjà bien installé aux abords du lac First.

Les promoteurs pensent que les deux options sont toujours possibles même si le conseil d’administration du Club de Canotage s'y est opposé.

Le conseil d'administration du club de canotage Sackawa a voté contre la proposition de l'aménagement d'un accès au parc gonflable Splashifax sur leur propriété. Photo : Facebook/club de canotage Sackawa

Le gestionnaire de bâtiment du club Tyler Laidlaw dit que le club n’a rien contre l’idée d’un parc gonflable, mais le projet de rampe et d’un quai additionnel ne serait pas réalisable pour l’instant.

Pour les adeptes de l’aviron comme Jefferey Thibeau le projet reste inquiétant.

Ça va forcer les débutants à se diriger dans des eaux plus profondes où ils ne seront peut-être pas en confiance , dit-il. Donc ça va empiéter sur le terrain de ceux qui veulent faire du canoë ou du kayak, surtout les débutants.

Dave Wolpin reste convaincu que Transport Canada approuvera le projet puisque le parc couvrira moins d’un pour cent de la superficie du lac et que seulement 50 personnes par heure seront permises sur les installations gonflables.

Si les promoteurs de Splashifax reçoivent tous les permis nécessaires pour l’exploitation du parc, ils pourront aller de l’avant avec le projet.

Jon Rasenberg et Dave Wolpin espèrent pouvoir ouvrir avant la fin juin, mais les restrictions sanitaires mises en place pour freiner la progression de la COVID-19 pourraient aussi changer leurs plans.